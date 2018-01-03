港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，納指創新高。港股6連升後今早尋頂一度升逾200點，再創超過十年新高。

恒指今早高開143點，開市後表現反覆，升幅收窄至約60點後再發力，最多升209點，見30724點，再創逾十年新高，其後升勢再回順，曾僅升28點，見30543點半日低，中午收市前復升過百點。恒指中午收報30615點，升100點或0.3%，大市成交額750.09億元。

國企指數高見12171點，創近兩年半高；中午收報12129點，升60點或0.5%。

A股繼續造好，滬指升0.91%；深成指升1.18%。

藍籌股方面，騰訊(00700)曾高見426.8元創逾一個月高，半日升1.3%；中行(03988)升1.5%；友邦(01299)升0.4%，3股支撐大市。另外，領展(00823)創新高，半日升0.7%；工行(01398)創逾兩年半高，半日升0.3%。舜宇(02382)曾升5.8%，半日僅升0.8%；瑞聲(02018)曾升5.4%，半日僅升1.4%，大摩下調兩股目標價，但維持「增持」評級。相反，滙控(00005)曾見81.45元創逾3年高，半日倒跌0.2%；平保(02318)倒跌0.1%；中銀香港(02388)跌0.5%。中移動(00941)跌1.3%。

焦點板塊

醫藥股：多隻強勢股破頂，金斯瑞生物科技(01548)與哈爾濱譽衡藥業訂立技術開發委託合同，股價創上市新高，半日升16.8%，成交額6.39億元；康哲藥業(00867)創新高，半日升4.4%；石藥集團(01093)創新高，半日升5.4%；中國生物製藥(01177)創新高，半日升3.5%。另外，綠葉製藥(02186)創近兩年高，半日升6.1%；中國中藥(00570)升6.7%；BBI生命科學(01035)創逾兩年半高，半日升9.7%；麗珠醫藥(01513)升3.8%；復星醫藥(02196)升4.6%。四環醫藥(00460)升3.9%；勵晶太平洋(00575)升6.8%。

水泥股：中國水泥網編製的全國水泥價格指數(CEMPI)最新一期(1月2日)報150.18，創最少4年新高，較去年同期上升46.62%。本港上市水泥股發力破位。華潤水泥(01313)創逾3年新高，半日升3.4%；中建材(03323)創逾兩年半高，半日升3.2%；中材股份(01893)創近6年半高，半日升4.2%；海螺水泥(00914)創近6年半高，半日升1.7%；金隅股份(02009)升5.6%。

汽車股：今早再跑贏大市，汽車生產商方面，吉利(00175)升2.9%；比亞迪(01211)升2.7%；華晨(01114)升3.8%；北汽(01958)再創逾兩年半高，半日升2.5%。零件商方面，耐世特(01316)創新高，半日升1.6%；敏實(00425)破頂，半日升0.7%；信邦控股(01571)升3.7%。4S零售商方面，永達(03669)升4.8%；廣匯寶信(01293)升4.4%；正通汽車(01728)升1.9%。

焦點股份

中國金茂(00817)：今早曾升6.2%，見3.95元創兩個半月新高，半日回落升1.9%。集團發盈喜，預期截至去年12月底止年度，未包含投資物業評估變動影響之應佔溢利，按年至少錄得80%的較大增長。

恒投證券(01476)：今早高開3.2%，開市後拉升，曾飆升70.8%，見4.8元創近兩年高，半日升50.2%，成交額增至4740萬元。集團公布，獲9名股東通知，該等股東將向中信國安集團合共出售約7.8億股內資股，佔已發行股本約29.94%，預計交易代價總額為90億元人民幣，但交易須待有關股東與中信國安集團於今年3月31日前簽署正式協議，以及獲中國證券監督管理委員會批准後，方可作實。

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