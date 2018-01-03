即巿股評 港股直擊

噚日恒指果真愈升愈有，最後用全日高位做收市嗰口價，升咗成500幾就嚟600點，本來係諗住等恒指5分鐘圖見超賣時就將隻恒指牛(64787)推落場，但第一次5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)回落到48至55呢個水平(約朝早11點10分)之後彈返起；第二次又係SlowSTC(14,3)，喺11點55分時見回落到55至60相對低位(講幾幾乎全日見「9」字頭)，下半場一開又彈返上去，都feel到個勢有幾強。如是者係下晝2點25分到，5分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)再次下行至約34至42呢個水平，此前兩次SlowSTC(14,3)由嚴重超買回落到中軸水平之後再彈，見到「3」字頭都真係無辦法唔跟入，同一時間恒指做緊約30445點。順勢而行就係咁，見恒指個勢勁想跟，但就怕一入自己做咗「地獄黑仔王」摸頂，但到最後，恒指全日收30515點，可惜在於(64787)由1下晝2點25分嘅0.103升到最後都只係0.105，呢兩格分分鐘連手續費都唔夠比，然後唯有揸住呢兩格嚟過夜。

一覺瞓醒又開市，恒指再升過，見到30600點以上，(64787)開市頭5分鐘最高見過0.120，用返噚日0.103入市價計嘅話，都叫做有17格食。

依家10點23分，恒指再進一步升至30700點以上，開恒指牛熊證街貨圖嚟睇嘅話，即係最貼價嗰兩堆熊證30500至30599點同埋30600至30699點全軍覆沒，呢度夾埋有926張期指；7分鐘之後恒指雖然有所回落，但如果按恒指牛熊證街貨圖嘅數嚟計嘅話，其實每上行多100點，都總有幾百張熊證街貨比個市食。至於下方牛證最近都講緊係29300至29399點，同現價都唔使用計數機計啦。

恒指牛(64963)，收回價29450點，唔係我想揀到咁遠架，係依家最貼價嗰隻牛證講緊同現價有約1111點差距咋!

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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