港股直擊 即巿股評

大華繼顯(香港)大中華研究部分析員陳珮麗指出，華潤水泥控股(01313)股價正處於自2017年1月起的上升通道內。此外，股價突破下降趨勢線及看漲雲層頂。RSI亦上穿下降趨勢線，並正走高，而MACD呈牛差，並位於0水平以上。

她相信，只要不下破4.87元，可上望5.85元，甚至6.17元。倘股價下破4.87元，投資者應平倉以控制風險。

陳珮麗預期有關目標將在兩個月達到，但補充說，倘股價於兩個交易日內未能以買入區間內入市，則取消此項推介。

股價上日收報5.36元。