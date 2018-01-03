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今日 09:45 港股直擊 即巿股評

【異動股】中國金茂漲逾6% 料全年多賺逾八成

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中國金茂(00817)今早跑出，暫時最多升6.2%，見3.95元創兩個半月新高，現升4.3%，成交額2770萬元。

集團發盈喜，預期截至去年12月底止年度，未包含投資物業評估變動影響之應佔溢利，按年至少錄得80%的較大增長。

集團指，增長主要由於期內城市及物業開發分部盈利按年有明顯增加。

另外，集團去年累計取得簽約及成交銷售金額共693億元人民幣，於去年12月底，已錄得已認購未簽約物業銷售金額共10億元人民幣。

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