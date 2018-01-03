中國金茂(00817)今早跑出，暫時最多升6.2%，見3.95元創兩個半月新高，現升4.3%，成交額2770萬元。
集團發盈喜，預期截至去年12月底止年度，未包含投資物業評估變動影響之應佔溢利，按年至少錄得80%的較大增長。
集團指，增長主要由於期內城市及物業開發分部盈利按年有明顯增加。
另外，集團去年累計取得簽約及成交銷售金額共693億元人民幣，於去年12月底，已錄得已認購未簽約物業銷售金額共10億元人民幣。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
中國金茂(00817)今早跑出，暫時最多升6.2%，見3.95元創兩個半月新高，現升4.3%，成交額2770萬元。
集團發盈喜，預期截至去年12月底止年度，未包含投資物業評估變動影響之應佔溢利，按年至少錄得80%的較大增長。
集團指，增長主要由於期內城市及物業開發分部盈利按年有明顯增加。
另外，集團去年累計取得簽約及成交銷售金額共693億元人民幣，於去年12月底，已錄得已認購未簽約物業銷售金額共10億元人民幣。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|人幣中間價四連升 穿6.5關
|上一篇：
|A股開市後靠穩 水泥化工股向上