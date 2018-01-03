重要通告 港股直擊

金斯瑞生物科技(01548)宣布，與哈爾濱譽衡藥業訂立技術開發委託合同，據此，集團同意向後者承擔癌症靶向免疫治療Ipilimumab，商品名為Yervoy的生物類似藥的臨床前研發工作。

集團指，Ipilimumab是一種可特異性中和人細胞毒性T淋巴細胞相關抗原4(CTLA-4)的全人源單克隆抗體。其中，CTLA-4是表達在已激活的T細胞表面的受體。CTLA-4在多種癌症患者體內中過度表達，導致腫瘤細胞生長失控。抑制CTLA-4可增強T細胞活化和增殖，提升人體免疫應答能力。