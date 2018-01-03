港股直擊 即巿股評

新年伊始港股展開新一輪升浪，外圍科技股大幅造好下，今日騰訊(00700)有望領漲大市早段進一步造好。

2018年美股首個交易日，美股三大指數全線上升，扭轉上周五即2017年最後一個交易日悉數收跌的情況。道指收升104點或0.42%，報24824點。納指標普齊創收市新高，納指收漲1.5%，報7006點，首次收在7000點上方。標普500指數收漲0.83%，報2695點。投資者正在權衡伊朗等地緣政治因素，以及油價近期上漲的影響。

科技股普漲，蘋果收漲1.8%，谷歌升1.9%，Facebook收漲2.8%，Netflix收漲4.7%，特斯拉升3%。中概股表現強勁，阿里巴巴大升6.5%，創逾一年來最大單日升幅；百度升3.5%，京東升4.5%。

美元滙價持續弱勢，美元指數觸及自去年9月份以來的最低水平。周二紐約黃金期貨收漲0.75%，報1319.1美元/盎司，連升八日，創2011年中期以來最長連升天數，並創逾三個月來收市新高。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報81.93元，較本港上日收市升0.63元；騰訊(00700)ADR收報425.98元，升8.18元；國壽(02628)ADR收報25.12元，跌8仙。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報11.53元，升1仙；中石油(00857)ADR收報5.63元，升5仙；中石化(00386)ADR收報5.95元，升4仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報79.35元，升0.1元；聯通(00762)ADR收報10.89元，升1仙。

ADR港股比例指數報30701，較周二恒指收市升186點或0.61%。昨日港股今年首個交易日顯著造好，以全日最高位收市，收報30515點，升596點或2%，創超過十年收市新高，連升第6日，全日成交急增至1268億元。國企指數收報12068點，升359點或3.1%，短期挑戰去年11月22日高位12100點。長中短市寬全線上升，其中股價高於50天線比率的中線市寬上升2.7個百分點，去到49%，續創逾一個半月高，反映大市內部質素進一步改善。恒指14天相對強弱指數(RSI)升至71.4，剛進入超買區。

焦點板塊

內房股：為昨日表現最好之行業板塊，收市後多家公司公布最新銷售數據，留意今日股價表現。龍光地產(03380)截至去年12月底止全年合約銷售額約434.2億元人民幣，按年增長51.2%；中國奧園(03883)全年合同銷售按年增78%，單計12月之合同銷售按年增長2.3倍；富力地產(02777)去年12月合約銷售總金額按年上升76%。

焦點股份

中國東方集團(00581)：公布預期截至去年12月底止全年淨利潤，按年將錄得非常重大增長。

華人置業(00127)：公布截至12月底止年度，出售盛京銀行(02066)股份的已變現收益約21億元，股息收入淨額約1億4670萬元，將列入全年度的收益報表中。 公司亦買入中國恒大(03333)股份，以12月29日收市價評估，未變現收益約97億元。