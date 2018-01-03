即巿股評 港股直擊

大家好，非常感謝《信報》能給予機會，讓筆者可於此平台上與大家見面。踏入新的一年，筆者在此先祝各位「期」開得勝，「期」「期」獲利。本欄主要是希望能以不同的期權策略，以協助大家能於市場中達到「以小博大」的效果。

對於2018年市況，以現時情況來看，筆者認為恒生指數很大機會仍能延續2017年向好的表現；不過，波動性卻會明顯增加，快上快落的走勢將會經常出現，不會再像2017年般每次都是大漲小回，呈單邊市的形態運行，而這亦正好為大家提供「以小博大」的良佳機會。

暫時來看，上破2007年恒指的歷史高位應該只是時間問題；最樂觀來看，今年恒指的目標位置可以去到大概38000點左右，不過在創新高後，大家亦要開始多留意市場的變化，特別是資金的供應及流向方面等消息，因相信今年大部分投資主題應該都是圍繞此方面。而筆者認為今年亦有機會出現較大型調整，所以希望大家能提高警覺，切勿貪勝不知輸。

期指開展新升浪

昨天，期指延續去年12月尾上升的走勢，於2018年首個交易日表現強勁，以超過1200億元的成交帶動下，日市大升584點，報30532點，除了重上三萬點水平之上，更升穿11月時的高位30208點，創下近10年新高。於日線圖上，期指收於各條主要移動平均線之上，且差距擴闊，反映中短線走勢偏強。另外，各主要的技術指標如RSI、MACD、DMI及STC等皆發出向好訊號，反映期指於上年底的調整幾可肯定已完結，新一輪升浪已經開始。

不過，另一方面，期指在經過昨天的急升後，於小時圖及15分鐘圖中，各技術指標已出現超買及有點轉弱的訊號，因此筆者認為期指未來數天有機會於30000點以上水平先整固消化一下，之後才會再展上升勢頭，因此大家宜待大市稍作回調才入市，千萬不要受市場氣氛影響，胡亂開倉以招致損失。

目前，期指向下的初步支持可先看昨天低位30003點，而再向下數的另一個重要支持會是大概29440點附近。

因現時正處於月頭，筆者建議各位開Long倉時可選擇以價外3至4格的行使價作部署。首先，建議大家如未來期指重回30000點左右時，可小注開倉造1月Long Call 30800點，如之後收市跌穿29730點便要考慮止蝕；相反，如今天期指開市時升穿昨天的高位，同時上越開市後15分鐘高位的話，建議大家可小注開倉造1月Long Call 31200點，如之後收市跌穿30208點便要考慮止蝕。

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