即巿股評 港股直擊

港股於2018年首個交易日顯著造好，恒生指數昨早高開109點報30028點，已屬全日最低位，其後升幅不斷擴大，並衝破去年高位30199點，收市競價時段(U盤)進一步嘜高，最終飆596點(1.99%)，以全日高位30515點報收，再創逾10年收市新高，主板全日成交1268.45億元，上升股票佔58%。

新年伊始，港股「1月效應」(January effect)能否應驗？所謂「1月效應」，是指1月份的回報率通常較其他月份高。然而，參考1970年起恒指歷年首月平均僅漲2.9%，上升比例只有60.4%，平均漲幅及上升比例皆於12個月份中排行第四，成績未算十分標青。

若把研究範圍收窄至千禧年後，則可發現恒指於過去18年的1月份平均實際挫1.08%，中位數變幅幾近持平，只微漲0.02%；即使撇除2008年1月份大跌15.67%的極端數據，其餘17年的平均變幅仍然是負數，平均跌約0.23%。至於升跌比例，過去18年的1月份更屬「五五波」，無路可捉。由此可見，「1月表現較其他月份優勝」之說，在港股而言並不成立。不過，如果1月份有進賬，全年報喜的機會頗高。正如本欄上周五引用過去30年數據分析，當中有14年出現1月升市，這14次1月開局得利後，恒指全年錄得升幅的比例高達78.57%，漲幅中位數為19.8%，可見「1月跌全年跌，1月升全年升」的推論頗為準確。

另外，由於去年大市升勢只集中於少數權重股，錄得升幅的股份不足一半，故此2018年港股的升勢會否擴散，備受關注。

參考整體接近2000隻股票的中線市寬(股價高於50天線)歷年按月變幅【圖】，由1995年3月有數據以來，港股中線市寬於1月份平均下跌2.3個百分點，在12個月份中處於中游位置；1月份中線市寬錄得跌幅的年份也超過半數，比例約55%。

反而港股在2月份的走勢更為可觀，除了歷年2月份的中線市寬按月升幅平均高達7.9%外，上升比例更逾77%。無論從歷年的按月升幅，還是上升比例來說，2月份表現均為12個月之中最佳，此月之前出手贏面甚大，股民可考慮提早部署。

當然，上述統計數據只具參考作用，畢竟每年走勢模式不盡相同，而且投資者若在整個1月份只作塘邊鶴，等待1月開局成績出爐後才入市，隨時蘇州過後無艇搭。從成交分布角度作分析，恒指於上月21日突破重要成交密集區頂部約29300點後，即回復反覆尋頂模式。

技術走勢方面，恒指昨天升穿去年8月展開的小型上升通道頂部，而且多個大市指標向好，包括強勢股指數正逐步攀升，尚未進入超買狀態，加上大成交配合，意味現階段升勢有望持續。

信報投資研究部

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