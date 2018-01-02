今日 18:16
重要通告
港股直擊
中國奧園(03883)宣布，2017年全年合同銷售累計約455.9億元(人民幣‧下同)，按年增78.09%。
單計12月，合同銷售約112億元，按年增長2.3倍。
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畢老林
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今日信報
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StartupBeat
Mega bridge to Zhuhai/Macau opening: Nearly, but not yet
Mark O'Neill｜ EJ Insight
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王良享
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