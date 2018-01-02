港股直擊 即巿股評

港股去年累計上升36%後，今年首個交易日進一步造好，恒指重上3萬點並一舉創逾10年新高。大市成交額重上千億水平，惟上升股份比例少過六成。

恒指今早高開109點，報30028點已屬全日低，甫開升幅拉闊，突破超過10年新高後持續爬升，上午最多升527點，中午升502點，午後進一步突破上午高位，尾段愈來升愈有，收市競價時段進一步嘜高。恒指收報30515點，升596點或2%，創2007年11月初以來收市新高，連升6日累飆1281點或4.4%。大市今日上升股份比例為58%，下跌股比例為42%。

全日成交額1268.45億元，較上日大增約493.25億元或63.6%，創12月6日以來新高。

國企指數收報12068點，升359點或3.1%。國指連升3日進賬451點或3.9%。

恒指即月期貨收市升584點或1.95%，報30532點，高水17點。

A股高收，滬指升1.24%；深成指以全日高位收市，升幅1.25%。兩市成交額約4455億元人民幣。

歐洲三大股市受壓；美國道指期貨最新升37點，報24772。

藍籌金融股造好，滙控(00005)收報81.3元創逾3年高，升幅1.7%；友邦(01299)升1.5%；港交所(00388)收報250.2元創逾一個月高，升幅4.3%，成交額36.16億元。另外，騰訊(00700)亦創逾一個月高，收市升2.9%；領展(00823)創新高，收市升1%；「三桶油」升2.4%至3.1%，中海油(00883)創兩年半高。相反，內需股回軟，恒安(01044)跌2%；蒙牛(02319)跌1.1%；旺旺(00151)跌1.8%。

焦點板塊

內房股：板塊升幅領前，融創中國(01918)曾飆13.1%，收市升11.7%；碧桂園(02007)創新高，收市升8.3%；華潤置地(01109)升3.3%；中海外(00688)升4.6%；萬科(02202)創新高，收市升9.9%；龍湖(00960)飆10.3%。二線股方面，中國奧園(03883)急升15.4%；合景泰富(01813)升12.8%；佳兆業(01638)升12.2%；旭輝(00884)升10.4%；中國金茂(00817)升8.1%；金地商置(00535)升9.9%；禹洲地產(01628)升6.7%；富力地產(02777)升9.8%。

中資金融股：板塊全線造好，內銀方面，建行(00939)創逾兩年半高，收市升3.1%；工行(01398)升3%；中行(03988)升2.1%；交行(03328)升1.7%；招行(03968)升4%；信行(00998)和農行(01288)升約2.2%；郵儲行(01658)升1.7%。內險股方面，平保(02318)收報85元創逾一個月高，升幅4.5%；國壽(02628)升2.6%；太保(02601)升2.3%；新華保險(01336)升4.6%；太平(00966)升4.3%；人保(01339)升3.4%；財險(02328)升2.9%。券商追落後，中信証券(06030)升4.2%，其A股升1.88%；HTSC(華泰證券)(06886)升4%，其A股升4.4%；廣發証券(01776)升1.8%，其A股升2.58%；海通證券(06837)升3.4%。以本地業務為主的證商方面，國泰君安國際(01788)升3.7%；海通國際(00665)升3.8%；耀才證券(01428)升6.3%；第一上海(00227)升5.6%。

蘋果概念股：今日全線攀升，舜宇光學(02382)午後曾飆10.8%，見110.7元，收市升9.2%；瑞聲(02018)升7.5%；丘鈦(01478)飆升12.2%；高偉(01415)升6.1%。

基建及鐵路股：鐵建AH股今日造好，中車(01766)創近兩年高，收市升3.9%，其A股升5.28%；中車時代(03898)升0.3%；中交建(01800)升2.5%，其A股升2.81%；中鐵(00390)升2.1%；中鐵建(01186)升2.6%，其A股升2.42%。

汽車股：多隻生產商股份跑贏大市，北京汽車(01958)創逾兩年半高，收市升2.2%，花旗發表報告，把北汽目標價上調至15.25元。長城汽車(02333)曾升8.5%，收市升7.3%，長汽A股(601633.SH)升6.61%；廣汽(02238)升5.6%；比亞迪(01211)升2.3%；東風(00489)升2.1%。4S零售商方面，中升(00881)升2.7%；永達汽車(03669)升3.4%；和諧汽車(03836)升2.1%。零件股方面，耐世特(01316)創新高，收市升1.7%；福耀玻璃(03606)亦破頂，收市升4.4%。

濠賭股：澳門去年12月份博彩收入226.99億澳門元，按年上升14.6%，差過市場預期；按月計下跌1.5%。濠賭股逆市捱沽，永利澳門(01128)曾挫7.1%，收市跌2.8%；金沙中國(01928)曾挫5.7%，收市跌2.1%；銀娛(00027)曾挫6.2%，收市跌4%；美高梅中國(02282)跌3.2%；新濠國際(00200)跌0.2%。不過，澳博(00880)反覆高收0.6%。

焦點股份

合和實業(00054)：向深圳投控國際資本控股基建悉售所持合和基建(00737)66.69%股權，作價98.65億元，交易觸發全購，每股作價4.8元。合和實業出售合和公路獲利約49.21億元，將考慮是否派發特別息，股價今早顯著高開12.7%，最多升13.7%，見32.8元創近5年高，收市升10.1%。合和基建跌2.4%。

聯想控股(03396)：連升9日後終見回吐，收市急跌18.2%，報29.35元，成交額3.54億元。集團上周五高見36.6元創逾28個月新高。連日增持聯控的紫光控股(00365)亦回吐8.2%。另外，聯想集團(00992)升0.5%。

半新股：今日表現兩極，WT集團(08422)曾升77%見1.08元創新高，較招股價0.22元高3.91倍，收市升42.6%；萬里印刷(08385)曾飆升72.9%，見0.51元創新高，收市升42.4%。相反，遊萊互動(02022)創新高後倒跌2.6%；艾伯科技(02708)創新低，收市跌16.9%；竣球控股(08485)急挫38.5%。

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