即巿股評 港股直擊

2018年首個交易日，港股紅盤高開高走，輕易突破前高位30199點，半日進賬500點，今年開局有個好開始。恒指開市報30028點，其後扶搖直上，盤中曾高見30446點，最多升527點。恒指中午報收30421點，升502點；國指表現更強勁，升326點，報收12035點，跑贏大市。今日港股升市嚟得較為實在，唔似得假期前欠缺成交配合，半日成交額接近700億元，今日都幾肯定成交額可以重越千億。

內地首日實施定向降準，確令市場銀根稍鬆，A股亦錄得1%升幅，內銀股表現出色。阿Man自上月美國落實加息後，已表示加息周期開始，金融股最受惠，而內銀股更受惠今年開始實施定向降準，升勢更為凌厲。建行(00939)及工行(01398)分別升2.6%％及2.7%，整個內銀股板塊跑贏市。

至於幾隻大市火車頭，包括騰訊(00700)及平保(02318)，前者升2.5%至一個月高位，報收416.4元；阿Man假期前已推介港交所(00388)，指港交所現價估值唔算高，只要今年成交額有所增長，再加埋放寛同股不同權，可吸引更多新經濟企業來港上市，港交所水漲船高，今年大有機會重返2015年高位，即接近300元水平。今日股價最高見249.4元，逼近250元大關，半日報收248.6元，有望突破之前高位。

本來阿Ｍａｎ唔多睇好內房股今年表現，偏偏內房股升完再升，更有唔少股份創新高，包括藍籌股碧桂園(02007)，半日升7.2%，報收15.98元，盤中曾創16.38元歷史新高。除碧桂園外，另一阿Man愛股合景泰富(01813)亦創新高，其他內房股閒閒地錄得3%之上升幅。

聖誔假後曾表示，基建及鐵路股在今年仍是受惠政策嘅股份，喺阿爺維持經濟增長之下，基建鐵路項目全速上馬，相關板塊定能受惠。中車(01766)創近兩年高，半日升3.2%；中車時代(03898)1.2%；中交建(01800)升2.1%；中鐵(00390)升2.9%；中鐵建(01186)升3.3%。

雖然濠賭股12月份博彩收入按月下跌，按年升幅亦遜市場預期，令整個板塊捱沽，但預期今年全年濠賭股收入有增無減，回吐又提供吸納機會。至於汽車股愈戰愈勇，大行仍睇好行業今年前景，阿Man今年亦繼續睇好呢個板塊，

港股既然能升破11月份高位，暫時唔好懶醒估頂，加上今日升市有成交配合，短線要做嘅係搵位加倉同買貨，而唔係逆市走去做淡友。雖然有缸邊友擔心美股一旦回調，或拖累港股腳軟，但大家要緊記，港股話語權已落入北水手中，只要A股生生性性，北水繼續支持撐港股，除非美股出現股災式跳樓下跌，一般調整震盪，港股亦唔會有乜大礙。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)