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羅兵咸永道預期，香港可望在今年重奪全球最大IPO市場地位，總集資額或達2500億元。

該行表示，主要受惠於多宗大型首次上市活動延遲至2018年，加上建議中的「同股不同權」架構將於下半年實施，將可吸引更多企業來港上市，而且內地最近批准H股全流通試點，對本港資本市場均發揮積極正面作用。

羅兵咸永道預期，今年本港將有80家企業在主板上市，包括數家延至今年才上市的重磅IPO，加上預計創業板市場首次上市有70家，預期全年總集資額可達2000億至2500億元。

內地市場方面，該行預期今年中國IPO市場將持續平穩適度發展，全年會有300至350宗IPO，集資金額將達1800億至2000億元人民幣。

另外，該行歡迎港交所(00388)早前公布的諮詢方案，相信接受「同股不同權」架構企業來港上市的建議，將有助本港吸引更多新經濟企業來港集資，加強資本市場多元化發展。若市場改革建議順利推行，預期首宗「同股不同權」IPO將在下半年在港上市。

羅兵咸永道企業客戶主管合夥人黃煒邦表示，雖然環球地緣政治及經濟存在不穩定性，包括英國「脫歐」進程及美國加息與縮表等因素，都會影響金融市場，但互聯互通在過去3年陸續順利推出，為本港帶來了內地資金，有利本港IPO市場朝多元化發展，有信心香港將成為區內滙聚國際投資者及內地企業的最佳融資平台。