港股直擊 即巿股評

港股連升5日進賬685點後，於2018年首個交易日進一步造好，恒指重上3萬點並一舉創逾10年新高。

恒指今早高開109點，報30028點暫半日低，甫開升幅拉闊，突破超過10年新高後持續爬升，10時30分後升幅突破500點，上午最多升527點，見30446點創逾十年高。恒指中午收報30421點，升502點或1.7%，大市成交額695.69億元。

國企指數收報12035點，升326點或2.8%。

A股造好，滬指升1.08%；深成指升0.91%。

藍籌金融股造好，建行(00939)創逾兩年半高，半日升2.6%；工行(01398)升2.7%；友邦(01299)升1.8%；滙控(00005)升0.9%；平保(02318)創逾一個月高，半日升3%。科技股方面，騰訊(00700) 創逾一個月高，半日升2.6%。蘋果概念孖寶急漲，舜宇光學(02382)曾升9.5%，半日升8.2%；瑞聲科技(02018)曾升7.1%，半日升6.4%。相反，恒生(00011)跌0.5%；九倉置業(01997)跌0.4%；旺旺(00151)跌2.3%；中移動(00941)跌0.1%。

焦點板塊

內房股：板塊升幅領前，融創中國(01918)曾飆11%，半日升9.7%；碧桂園(02007)創新高，半日升7.3%；華潤置地(01109)升3.7%；中海外(00688)升4.6%；萬科(02202)創新高，半日升6.7%；龍湖(00960)飆10.1%。二線股方面，中國奧園(03883)急升12.8%；中國金茂(00817)升8.4%；金地商置(00535)升11.1%；禹洲地產(01628)升4.8%；富力地產(02777)升8.5%。

基建及鐵路股：鐵建AH股今早造好，中車(01766)創近兩年高，半日升3.2%；中車時代(03898)升1.2%；中交建(01800)升2.1%；中鐵(00390)升2.9%；中鐵建(01186)升3.3%。

汽車股：多隻生產商股份跑贏大市，北京汽車(01958)創逾兩年半高，半日升3.1%，花旗發表報告，把北汽目標價上調至15.25元。長城汽車(02333)曾升8.5%見元兩個月高，半日升7.7%，長汽A股(601333.SH)升6.09%；廣汽(02238)升2.6%；比亞迪(01211)升2.5%；東風(00489)升2.3%。4S零售商方面，中升(00881)升2.2%；永達汽車(03669)升3%；和諧汽車(03836)升2.3%。

濠賭股：澳門去年12月份博彩收入226.99億澳門元，按年上升14.6%，差過市場預期；按月計下跌1.5%。濠賭股逆市捱沽，永利澳門(01128)曾挫7.1%，半日跌3.8%；金沙中國(01928)曾挫5.7%，半日跌3.3%；銀娛(00027)曾挫6.2%，半日跌3.7%；美高梅中國(02282)跌3.4%；新濠國際(00200)跌2.2%。不過，澳博(00880)反覆高收0.3%。

焦點股份

合和實業(00054)：向深圳投控國際資本控股基建悉售所持合和基建(00737)66.69%股權，作價98.65億元，交易觸發全購，每股作價4.8元。合和實業出售合和公路獲利約49.21億元，將考慮是否派發特別息，股價今早顯著高開12.7%，最多升13.7%，見32.8元創近5年高，半日升9.2%。合和基建半日跌3.2%。

半新股：今早表現兩極，WT集團(08422)曾升77%，見1.08元，比招股價0.22元高3.91倍，半日升63.9%。相反，艾伯科技(02708)創新低，半日跌13.9%；竣球控股(08485)急吐25%。

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