港股直擊 即巿股評

港股2018年首個交易日顯著走高，甫開已重上三萬點，並進一步突破去年11月高位，創逾十年高。

恒指高開109點，報30028點，已屬半日低，之後升幅不斷擴大，升穿去年11月22日高位30199點，臨近中午收市最多升527點，高見30446，創逾十年新高。恒指中午收報30421點，升502點或1.68%，大市成交額695.69億元。

國企指數報12035點，升326點或2.79%。

藍籌股方面，內銀領漲，工行(01398)及建行(00939)分別升2.70%及2.64%; 騰訊(00700)創逾1個月高，升2.56%，為另一升市功臣。平保(02318)漲3.01%; 港交所(00388)急升3.67%。

內房股跑出，碧桂園(02007)回勇，再創新高，今早急升7.25%。中國海外(00688)創近3個月高，半日則升4.57%; 另外，融創中國(01918)及中國恒大(03333)分別升9.74%及3.9%。

手機設備股上周低位反彈後，再度造好。舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)分別升8.21%及6.38%; 另外，丘鈦科技(01478)飆升9.64%; 高偉電子(01415)升1.89%。

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