港股直擊 即巿股評

新一年新開始，小珊妹在此祝各位《輪證贏家》嘅讀者今年買乜贏乜！上年失意嘅唔緊要，今年反敗為勝；而至若然上年贏得盤滿砵滿呢，今年就更係再接再厲啦！

2017年後最後一個交易日，睇住報價機見到恒指飲恨嗰三點先上到30000點；不過今早恒指開個紅盤，無他嘅，旦凡啲喜慶日子如元日新年、農曆新年呢啲日子，市場似乎慣性開個紅盤攞個意頭，依家9點57分，恒指最高做過30321點，升穿埋去年高位30199點；現報30317點，不過形勢上就出現咗個「V」型反彈，現水平又剛好踩返上條頸線，日線圖上嘅SlowSTC(14,3)就更係出現嚴重超買啦，而14RSI見69，蓋上年臨尾嗰幾日恒指係咁向上衝，啲技術指標就當然同步上揚啦；依家10點4分，被我舅父Eric問多兩問關於派特別息啲嘢，鏡頭一轉恒指又再做多次今日高位，暫見30355點。

恒指見30000點樓上就當然高興啦，但如果想今日舐吓開紅盤嘅升勢就要等一等啦，事關拆開恒指5分鐘圖見到依家10點7分嘅時候，恒指所有技術指標都頂住個頂，今朝裂口開出嚟之後上行，依家形態上就似造個「圓頂」出嚟，依家10點10分，恒指SlowSTC(14,3)嘅%K線同%D線分別做緊96.77同96.52，而14RSI做緊79.3，恒指升咗成400幾點就更係無可能呢個時候潑冷水，不過都唔係吼呢啲位嚟一齊同個市追升嘅。再加上用恒指暫時最高點10點10分度到嘅30381點計)，配上恒指牛熊證街貨圖，即大市今朝食到30000至30999點開始，連食四個100點範圍，上到30300至30399點(嗰18點就豪埋比佢啦)，total食咗2520張期指，個勢咁好就梗係順住去啦，恒指牛(64787)，收回價29378點，再近嘅牛證都有遠嘅一日，同再鋒利嘅刀都有生鏽嘅一日一樣，個市一下子彈咗上去，約33倍槓桿，玩住先啦！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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