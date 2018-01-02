中國財經 港股直擊

房地產諮詢機構易居中國旗下的克而瑞訊息集團(CRIC)公布，碧桂園(02007)、萬科(02202)和中國恒大(03333)名列2017年銷售首三位，銷售規模均首次超越5000億元(人民幣‧下同)。

去年銷售逾千億元的房企增至17家，而2015年和2016年分別為7家和12家。其中，碧桂園以5500.1億元高居榜首，按年增長78%；萬科和恒大分別以5239億元和5131.6億元名列第二和第三位。

去年名列3000億軍團的企業包括融創中國(01918)(3620億元)、保利地產(3150.1億元)、綠地控股(3042.1億元)；中國海外(00688)則以2013.7億元排第七。

躋身千億級房企還包括龍湖地產(00960)、華夏幸福、華潤置地(01109)、綠城中國(03900)、金地集團、新城控股、招商蛇口、旭輝(00884)、世茂房地產(00813)和泰禾集團。

報告稱，去年房企規模分化呈現出兩個趨勢。一方面，全年業績500億以上的房企數量較2016年增加15家；另一方面，300至500億元規模和100至300億元規模的房企數量分別減少4家和13家。這說明，對於這個區間內的房企而言，規模增長已經遇到瓶頸，繼續擴張的話，對自身的營運管控和資金運作能力都有較強的要求。

報告稱，展望2018年，龍頭房企將依靠出色的品牌、穩健的運營能力繼續快速發展。碧桂園、恒大、萬科、融創這4家房企的業績總規模今年預計將近3萬億元。

此外，房企集中度將繼續大幅上升，並且更向排名靠前的房企靠攏。其中，排名前10位的房企行業集中度有望達35%，2017年為24.1%。同時，2018年2000億級房企和1000億級房企有望繼續擴容，至2020年至少產生30家千億房企。

報告又預計，未來房企規模的大幅擴張，仍將主要通過收併購的方式來實現，百強房企之間發生收併購的概率將不斷增大。