港股直擊 即巿股評

大華繼顯(香港)大中華研究部分析員陳珮麗指出，中國中藥(00570)股價由上升通道底反彈，並突破其20日移動平均線。RSI亦上穿下降趨勢線，並維持在50%的中性水平以上。MACD呈牛差，並正向上。

她相信，只要不下破前低位3.83元，可上試4.44元，甚至4.73元。倘股價下破3.83元，則同時下破長期上升通道，故投資者應平倉以控制風險。

陳珮麗預期有關目標將在兩個月達到，但補充說，倘股價於兩個交易日內未能以買入價入市，則取消此項推介。

股價上周五收報4.16元。