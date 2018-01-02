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今日 09:46 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】濠賭股逆市捱沽 永利插近7%

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澳門公布去年12月份博彩收入226.99億澳門元，按年上升14.6%，差過市場預期；按月計下跌1.5%。

濠賭股逆市捱沽，永利澳門(01128)暫時最多跌6.7%，現跌6.5%；金沙中國(01928)暫時最多跌5.7%，現跌半成；銀娛(00027)曾挫5.5%，現跌4.9%；美高梅中國(02282)曾挫4.9%，現跌3.4%；濠賭股(00880)跌4.3%；新濠國際(00200)曾挫6.1%，現跌5.9%。

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