澳門公布去年12月份博彩收入226.99億澳門元，按年上升14.6%，差過市場預期；按月計下跌1.5%。
濠賭股逆市捱沽，永利澳門(01128)暫時最多跌6.7%，現跌6.5%；金沙中國(01928)暫時最多跌5.7%，現跌半成；銀娛(00027)曾挫5.5%，現跌4.9%；美高梅中國(02282)曾挫4.9%，現跌3.4%；濠賭股(00880)跌4.3%；新濠國際(00200)曾挫6.1%，現跌5.9%。
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