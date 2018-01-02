即巿股評 港股直擊

恒指上周五高開後走勢反覆，全日波幅148.64點。恒指收報29919.15點，升55.44點或0.19%，成交金額 775.2億元。國指收報 11709.3點，升25.31點或0.22%；上證收報 3307.17點，升10.79點或0.33%。三項指數都向好，以A股表現較佳。回顧2017年全年，恒指上升36%，是亞洲區內表現較佳的市場。

恒指呈2連陽走勢，最高升至29997.96點，創11月24日以來高位，惜未能升破3萬點及保歷加通道頂部。MACD快慢線正差距增加，走勢改善。全日上升股份1005隻，下跌612隻，市況偏好。

中國央行行長周小川發表新年致辭稱，2018年將繼續堅持穩中求進工作總基調，實施穩健的貨幣政策，保持貨幣信貸和社會融資規模合理成長。中國央行貨幣政策委員會第四季度例會指出，實施好穩健中性貨幣政策，管住貨幣供給總閘門。

中國12月官方製造業PMI從11月的51.8微降至51.6，符合預期，有分析指環比下降體現去槓桿和房地產調控影響，但仍在政府容忍範圍內。中國物流信息中心基於PMI作預計，料中國2017年經濟增長6.9%左右；預計2018年經濟增速保持在6.5%左右。

中國外滙局規範銀行卡境外大額取現交易，額度大減至每年每人等值10萬元人民幣。澳門12月幸運博彩毛收入同比增長14.6%，報227億澳門元，創去年1月以來最低增速。宜留意博彩板塊對消息的反應。

特朗普的新稅法或「懲罰」在美國有業務的大型外資銀行，料對非美投行構成壓力。美股三大指數回軟，夜期上升及ADR上升，料恒指走勢反覆，在3萬點水平爭持。

個股介紹：

香港交易所(00388)為擁有並經營香港唯一的股票交易所及期貨交易所，以及其有關的結算所，於英國營運基本金屬期貨及期權合約買賣。

集團早前發表《有關建議設立創新板的框架諮詢文件》的諮詢總結，決定落實計劃，按步拓寬香港上市制度，便利新興產業及創新型公司來港上市，並容許(1)尚未盈利/未有收入的生物科技發行人；及(2)不同投票權架構的新興及創新產業發行人，在作出額外披露及制定保障措施後在主板上市。預料措施有助提升集團的收入，改善業績表現。另方面，預料長假期後港股交投會提升，也利好集團表現。

參考彭博數據，2018年預測市盈率為35.34倍，周息率2.55%。股份上日收報239.8元，上望250元，止蝕設於230元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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