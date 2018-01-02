今日 09:36
重要通告
港股直擊
晨鳴紙業(01812)宣布，擬發行不逾10億美元債，具體金額以國家相關部門備案金額為準，發行期限不超過5年，可分期發行，票面利率將參考市場利率水平。
發行美元債用作償還銀行借款，及補充流動資金。
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