港股直擊 即巿股評

港股2018年首個交易日，在美股上周五下跌影響下，今早料在30000點前爭持機會較大。

美股上周五全線下跌，且以全日最低位收市，不過成交淡靜。道指跌118點或0.48%，報24719點。納指跌0.65%，報6904點。標普500指數收跌0.51%，報2673點。2017年美股三大指數均創2013年來最大年度升幅，道指漲25.1%，納指漲28.3%，標普500指數漲19.4%。納指連升六年，創1980年以來最長連升年數。道指在2017年總共71次創歷史收市新高，為一年內創造新高次數的新紀錄。美股在2017年最後一個交易日成交量淡靜。

美國科技股普跌拖累大盤，但全年升幅巨大。蘋果收跌1.08%，全年漲48.5%；谷歌收跌0.24%，全年漲32.9%；Facebook收跌0.82%，全年漲53.4%；亞馬遜收跌1.4%，全年漲56%；奈飛收跌0.39%，全年漲55.1%；微軟收跌0.21%，全年漲40.7%；特斯拉收跌1.27%，全年漲45.7%。

美國北部的大部分地區遭受寒冷天氣的襲擊，部分地區遭受史上最嚴重雪災。極寒天氣很可能將對美國2018年第一季度的經濟數據料造成影響。

上周五倫敦基本金屬多數上漲，LME期鋁收漲0.13%，報2280美元/噸，全年升35%。LME期鋅收漲0.55%，報3316美元/噸，全年升29%；期鎳收升2.39%，全年漲近兩成六。LME期銅收跌0.48%，報7251.5美元/噸，全年漲31.46%。分析指，中國治理工業污染、供給側改革和強勁的需求增長今年合力創造了銅和鋁市場的榮景，兩個金屬的漲幅創2009年來最大。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格, 較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報80.69元，較本港上日收市升0.74元；騰訊(00700)ADR收報405.66元，跌0.34元；國壽(02628)ADR收報24.39元，跌0.16元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.22元，無升跌；中石油(00857)ADR收報5.46元，升1仙；中石化(00386)ADR收報5.73元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報78.97元，跌0.28元；聯通(00762)ADR收報10.57元，升1仙。

ADR港股比例指數報29961，較上周五恒指收市升41點或0.14%。港股上周五2017年最後一個交易日造好，恒指收市報29919點，升55點或0.2%，連升5日進賬685點或2.3%；連升三周累漲1279點或4.5%。第三季連升3個月，飆升2364點或8.6%；全年計恒指飆升7918點或36%。股價高於50天線比率的中線市寬上升4.6個百分點至46.4%，為一個半月高位，反映大市內部質素持續改善。

中國製造業活動放緩，國家統計局公布，12月中國製造業採購經理指數(PMI)回落至51.6，較上月回落0.2個百分點，符預期。留意今日內地股市表現。

焦點板塊

澳門博彩股：澳門政府公布12月份博彩收入226.99億澳門元，按年上升14.6%，差過市場預期；按月比較，12月的博彩收入下跌1.5%。留意今日濠賭股或跑輸大市。

焦點股份

合和實業(00054)：上周五收市後公布向深圳投控國際資本控股基建悉數沽出所持有的合和基建(00737)66.69%股權，作價98.65億元，相當於每股作價4.8元，較合和基建收市價4.98元折讓3.6%。完成後，深圳投控將根據收購守則提出無條件強制現金要約，每股作價4.8元，深投控擬維持合和基建上市地位。合和實業出售合和公路獲利約49.21億元，集團將考慮是否派發特別息。