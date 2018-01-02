即巿股評 港股直擊

港股在2017年表現強勢，恒指全年升幅達35%，跑贏不少其他主要股市的表現。在恒指成分股當中，騰訊(00700)是全年首五大升幅最多的股份之一，全年大漲1.14倍，於11月中旬更曾見439.6元歷史高位，同時亦是去年貢獻恒指升幅最多的股份。

騰訊現時佔恒指成分股比重舉足輕重，股價表現突出，而在輪證市場方面，尤其是在牛熊證市場的重要性亦大大提升。騰訊牛熊證的需求顯著增加，而產品供應方面亦明顯比以往充裕，有望在今年繼續成為輪證市場的焦點。

騰訊街貨名義總額佔市場逾半

先從產品需求觀察，下表是截至上周四收市的牛熊證街貨名義總額，用以觀察不同相關資產的街貨總值，可見騰訊相關牛熊證街貨名義總額高達149.13億港元，佔整個牛熊證市場超過五成，其受歡迎的程度可想而知。此外，2017年個股牛熊證發行量約7000隻，當中約2200隻的相關資產為騰訊，佔比約三成。以上數字反映無論是需求或是供應都集中在騰訊身上。

相關資產 街貨名義總額(億港元) 佔比

騰訊(00700) 149.13 53.4%

平保(02318) 35.66 12.8%

港交(00388) 19.32 6.9%

滙豐(00005) 16.61 6.0%

南中(02822) 10.39 3.7%

資料來源：高盛認股證牛熊證，數據截至2017年12月28日

騰訊牛熊證受歡迎的主因

到底有什麼原因令騰訊牛熊證大受投資者歡迎？可以歸納成以下四大原因：

1) 正股入場費高，牛證可提供低門檻選擇

騰訊股價目前已升逾400元，買入一手正股所需金額超過四萬元。相反，牛證的入場費顯著較低，為投資者提供低門檻看好騰訊的選擇。

2) 提供看淡選擇

騰訊股價去年屢創新高，有投資者或基於股價急升或對沖需要而希望部署看淡，但一般散戶投資者要沽空股份的渠道不多而且較多限制。騰訊熊證往往成為投資者作出看淡騰訊部署的便利選擇，因為只需持有一般股票戶口即可買賣，以及免卻孖展補倉風險。

3) 牛熊證買賣較靈活

除入場費較低外，發行商推出不同條款的騰訊牛熊證，投資者可因應個人風險水平和對騰訊走勢的看法選 擇合適產品，並制定不同投資策略，相對單純買入正股靈活。

4) 牛熊證價格變動貼近正股價格變動

由於牛證對沖值接近1(熊證對沖值接近-1)，意味牛熊證價格的變動與相關資產價格的變動接近一致，投資者可以接近1:1的比例捕捉正股的走勢，對比騰訊窩輪而言較少受時間值或引伸波幅因素影響。

另一方面，如本文初所述，在市場需求帶動下，發行商亦積極推出騰訊牛熊證，而高盛於2017年9月起推出個股牛熊證產品至今，共推出超過200隻騰訊牛熊證產品，為所有發行商之中最多，務求滿足投資者的需要。

投資者如看好騰訊，可留意今日新上市的騰訊牛(64839)，收回價396元，而較遠收回價的選擇可留意騰訊牛(67973)，收回價392.00元，槓桿比率約19倍。

相反，如看淡可留意騰訊熊(69456)，收回價416.00元，槓桿比率約32倍，或較遠收回價的騰訊熊63268，收回價425.00元，槓桿比率約20倍。

投資者亦可透過設置於高盛輪證網站首頁的牛熊證快速搜尋器(http://www.gswarrants.com.hk/cgi/home.cgi)按自己需要快速搜查不同收回水平的條款中槓桿突出的產品。

註：以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/