當代置業(01107)公布截至去年12月底止一年，合約銷售額約221.86億元(人民幣．下同)，按年增長33.87%，其中物業合約銷售額約217.29億元，車位合約銷售額約4.57億元，物業合約銷售面積約180.27萬平方米，銷售均價每平方米約12054元。
單計12月，集團合約銷售額約29.58億元，按年增長43%，其中物業合約銷售額約29.15億元，車位合約銷售額約4264萬元，物業合約銷售面積約19.76萬平方米，銷售均價每平方米約14751元。
當代置業(01107)公布截至去年12月底止一年，合約銷售額約221.86億元(人民幣．下同)，按年增長33.87%，其中物業合約銷售額約217.29億元，車位合約銷售額約4.57億元，物業合約銷售面積約180.27萬平方米，銷售均價每平方米約12054元。
單計12月，集團合約銷售額約29.58億元，按年增長43%，其中物業合約銷售額約29.15億元，車位合約銷售額約4264萬元，物業合約銷售面積約19.76萬平方米，銷售均價每平方米約14751元。
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