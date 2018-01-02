即巿股評 港股直擊

深圳高速(00548)主要在內地從事收費公路和道路的投資、建設及經營管理，項目集中在廣東省，而其他省份的則有武黃高速、益常項目、長沙環路和南京三橋。另外，集團亦拓展房地產項目，冀擴展業務範疇。

截至2017年9月底止，第三季度純利按年增長27.9%至12.1億元人民幣，若剔除非經常性損益，純利更增43.8%；同期毛利率增加5.2個百分點至52.1%，整體業績表現理想。

期內營業額上升6%至33.71億元人民幣，路費收入為其主要收入來源。今年1至9月實現路費收入增加15.8%至31.77億元人民幣，其中深長公司和益常公司納入合併範圍，合計貢獻路費收入約2億元人民幣；其他原有附屬收費公路收入總體增長8.5%，其中收入較高的清連高速增長11%，機荷東段增長14.7%。除水官高速外，其餘路段更呈日均車流量及日均路費收入雙增長的趨勢。

2017年深高速致力提升主業收費公路，以及拓展副業環保產業，於1月收購益常項目100%股權，4月認購深圳水務規劃設計院增資後15%的股權，5月收購德潤環境20%股權。入股水務規劃和德潤環境，是實現規模效益協同增長的重要布局，亦突顯集團拓展新產業的決心。

積極拓展環保相關產業

另外，集團以14.72億元人民幣向深圳投控收購沿江公司股權100%，後者業務為沿江項目建設、經營及管理，而沿江項目為廣深沿江高速公路在深圳的路段，是連接廣州與深圳，以及廣東與香港的重要幹道，具有優越地理位置，沿途所經區域經濟活躍。

沿江項目分兩期建設，一期已於2013年建成通車，二期於2015年開始建設，計劃2019年底通車。收購沿江公司，相信有助深高速的主營業務發展，後市可值憧憬。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期深圳高速2017、2018及2019年每股盈利為0.632元、0.690元及0.715元人民幣，給予12個月目標價9.0港元，相當於今年預測市盈率11.4倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理