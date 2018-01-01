今日 18:36
重要通告
港股直擊
首都創投(02324)公布，截至9月底止全年業績，股東應佔虧損5.88億元，每股虧損31.37仙，不派末期息。
去年同期亦錄得虧損2.07億元，每股虧損30.02仙。
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合和百億售合和公路 擬派特別息
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