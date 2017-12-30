即巿股評 港股直擊

美股年底前有追捧，道指連續第2日上升，周四收市升逾60點，企穩在24800點水平以上；納指同日亦微升收市。內地股市周五靠穩，上證綜指收市重上3300點。港股在2017年最後一個交易日，走勢持續向好，恒指周五高開在29900點以上，高位曾急升逾130點，差3點便再度觸及三萬點大關，收市仍升逾50點，連升5個交易日，以升市迎接2018年。向上阻力留意30000點大關，支持參考29500點水平。資金流方面，周四恒指好倉有逾3800萬元流出，同日淡倉流入逾5800萬元，累計5天，好倉流出逾8700萬元，淡倉流入逾1.3億元。

如看好恒指，可留意牛證(64820)，收回價29378點，行使價29228點，18年12月到期，兌換比率12,000；或可留意牛證(64595)，收回價29250點，行使價29100點，18年12月到期，兌換比率12,000。

相反如看淡恒指，可留意熊證(65100)，收回價30400點，行使價30600點，18年2月到期，兌換比率10,000；或可留意熊證(65099)，收回價30300點，行使價30500點，18年2月到期，兌換比率10,000。

騰訊(00700)及平安(02318)是2017年升幅較顯著的藍籌股。有報道指，內地多個部門刊發管理意見，對網絡遊戲的違法違規行為及不良內容進行整治。周四重上408元的騰訊，周五略見整固，但低位仍保持在403元水平以上，收市微跌。約5,600萬元北水在周四通過「滬港通」及「深港通」流入騰訊，向上阻力留意410元，支持參考400元關口。周四有逾3,500萬元資金流出騰訊認購證，5日累計流出逾5,500萬元。看好可留意騰訊購(19734)，行使價508.88元，18年6月到期；相反看淡則可留意騰訊沽(19160)，行使價365.28元，18年5月到期。

平安方面，上證綜指周五收市重上3300點，不過內險股好淡爭持，中國平安周五先升後回，82元亦得而復失，收市微跌。向上觀望重上一個月高位83.5元的機會，並留意10天線約80.4元能否帶來支持。周四有逾2,500萬元流入平安認購證，5日累計流入逾2億元。看好可留意平安購(19157)，行使價91.08元，18年5月到期。或平安牛(64550)，收回價80.38元，行使價79.78元，18年6月到期。

至於今年表現理想，但近期受壓的手機設備股，其中舜宇光學(02382)連續兩日向好，周五高位曾升近半成，但收市升幅收窄至不足1%，100元關口亦得而復失。向上觀望重上20天線約109.8元的機會，支持參考一個月低位93.2元。看好可留意舜光購(25601)，行使價108.98元，18年6月到期。或舜光牛(61865)，收回價88.88元，行使價84.38元，18年3月到期。

另一隻手機設備股瑞聲科技(02018)，周五逆市調整，收市跌逾2%，再度失守140元。向上觀望重上20天線約144.7元的機會，支持參考近日低位132.2元。看好可留意瑞聲購(26364)，行使價150.28元，18年4月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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