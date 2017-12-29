今日 01:26
港股直擊
香港財經
夜市期指收報29998點，升50點，較今日恒指收市29919.點，高水79點，成交8540張。
夜市國指期貨收報11732點，較今日國指收市高水23點，成交4279張。
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港股今年漲36% 贏盡全球
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大律師公會嚴斥閹割基本法18條
【信報月刊】港股2018年高位或止於33…
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2018發達路：跟股神押注煉油商
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比特幣係龐氏騙局？
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Smartphone industry losing its luster
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合和實業98.6億悉售合和基建持股
重要通告 ｜ 昨日 18:00
外交部:南韓扣押貨船無進出中國港口
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騰訊全年升1.14倍 平保緊隨其後
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年結日恒指收升55點 全年累漲36%
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【短線出招】2018想發要執生！
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嘉慧園頂層戶連車位逾1.6億沽
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CCL連續3周破頂
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