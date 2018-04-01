即巿股評 港股直擊

2017年最後一個交易日，恒生指數周五高開50點後呈窄幅上落，最多曾升134點，見29997點，三萬關前止步，尾段一度失守29900點，收報29919點，升55點(0.19%)；大市成交額775.2億元，上升股票佔62%。

技術走勢上，恒指早前在成交密集區頂位置、即29200至29300點爭持一段時間後，終向上突破，回復反覆尋頂模式。目前恒指已重返8月起展開的向上伸延小型上升通道中軸水平，加上RSI處於64.35，未算十分超買，短期似有進一步揚升空間。

恒指過去一年累積升幅達36%，跑贏全球主要股市，然而，2017年市況不像以往大牛市般呈現雞犬皆升。正如本報周四頭版報道，截至12月28日，單計一隻騰訊(00700)，對恒指升幅的貢獻就高達28%，連同友邦(01299)、滙控 (00005)、平保(02318)及工行(01398)，5隻重磅成分股已包辦恒指全年升幅的64%。除非讀者長揸超級強勢股，否則隨時「滿倉踏空」，2017年的投資成績難免遜色。

【附圖】所見，若只計算2016年12月31日前上市的港股，可發現接近2000隻股份中，2017年有971隻錄得跌幅，上升的只有943隻，整體升跌比例為49︰51，反映這次牛市僅有不足一半港股能有進賬。

以恒指表現為基準的話，過去一年有1565隻股票跑輸恒指(包括股價持平的57隻股份)，跑贏恒指的僅406隻，即只有兩成股票在過去一年表現優於恒指，與過往牛市的情況截然不同。

整體港股2017年的平均回報為11.08%，較恒指升幅低近25個百分點，變幅中位數更為負1.02%，同樣顯示大部分上市公司股價跑輸大市，且升勢集中在少數股份身上。

換言之，近2000間上市企業有多於一半在過去一年股價錄得負回報；上升的股份中只有約43%(佔整體股份數目約20%)回報勝過恒指。

因應港股升勢集中於少數權重股，本報投資研究部在包括「信析」在內的不同專欄多番提倡強勢股策略，事實證明成績十分理想。有關策略是從市值超過10億元、每天成交量達100萬股或以上的股份中，篩選出過去一年走勢最強的恒生綜合指數10大成分股，將之納入投資組合，並每隔一個季度檢視重組。附設15%止蝕條件後，有關組合的市值於2017年累積升1.18倍，回報遠比盈富基金(02800)期內累升35.97%豐厚。

不過，縱然2017年首三季強勢股策略十分奏效，組合回報在首三個季度分別錄得按季升幅19.65%、17.12%和36.71%，惟11月後港股轉為大型上落市，令該策略效力差強人意，部分股票甚至觸及止蝕價離場，最終導致第四季的按季進賬收窄至14.01%。箇中原因是部分強勢股已累積一定升幅，須唞氣喘息。

那麼，2017年第四季會否是港股內部資金流轉向的分水嶺？2018年首季強勢股策略應如何換馬？留待下回分解。

信報投資研究部

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