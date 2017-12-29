今日 21:29
重要通告
港股直擊
奧立仕控股(00860)公布，截至9月底止，全年虧損9010.8萬元，每股虧損2.79仙；不派末期息。
去年同期虧損3267.3萬元，每股虧損1.33仙。
期內，收入5.46億元，按年增長38.99%。
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今日信報
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梁惠棠醫生
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畢老林
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今日信報
比特幣係龐氏騙局？
StartupBeat
Smartphone industry losing its luster
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
美國料見史上最長商業擴張周期
祈連活(John Greenwood)
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財富管理
合和實業98.6億悉售合和基建持股
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時事脈搏 ｜ 今日 16:02
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