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今日 17:28 香港財經 港股直擊

康宏股東會投票被DQ 郭曉群:必然依法追討

康宏(01019)主要股東、佳兆業(01638)大公子郭曉群在康宏股東會被排除投票，郭曉群發聲明指，對投票結果表示震驚及失望。

郭曉群批評，在股東特別大會現場，大會主席陳志宏完全沒有適當理據回應其代表律師，就「康宏剝奪本人投票權的操作是否合適」的質疑。

郭曉群表示，就這次康宏毫無法律依據，肆意粗暴剝奪他作為公司股東行使應有合法權利的行為，缺乏公平及公正，必然依法追討，並會保留權利採取適當行動。

他認為，今日會上表決的動議，與公司的未來及員工的發展息息相關，遺憾的是康宏今日毫無法律依據的粗暴行為，不僅錯誤地處理是次股東特別大會提出的動議，更令康宏繼續身處困局，而無法得到適當處理。

郭曉群指出，目前的康宏確有需要委任新晉有經驗的董事，協助公司建立長效的內控機制，配合監管機構調查，盡快復牌及恢復正常營運，冀各方能以公司發展為前提，本着負責任的態度，以公正公開的方式解決問題，使公司業務發展儘快回歸正軌。

康宏今早舉行股東特別大會，表決郭曉群要求罷免康宏多名現任董事，但主要股東郭曉群的投票被視為無效。康宏主席陳志宏表示，對於某些股東所持有的股票有一些瑕疵、有疑問，將「到現在為止有疑問的股票」排除投票、提出撤銷。

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