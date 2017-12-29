港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數造好，道指創收市新高。港股連升4日後，於2017年最後一個交易日進一步攀升，幾乎收復三萬點水平。

恒指今早高開50點，開市升80點後掉頭回落，曾倒跌14點，見29849點全日低，之後再回勇，抽升過百點，最多升134點，高見29997點創逾5周高，距三萬點僅半步之遙，中午升105點。大市午後升幅收窄，恒指維持在100點內波幅，收市報29919點，升55點或0.2%，連升5日進賬685點或2.3%，創11月22日以來收市新高。大市今日上升股份比例為62%，下跌股比例為38%。

總結只有3個交易日的本周，恒指升341點；連升3周累漲1279點或4.5%。

總結12月，恒指升741點或2.5%；第三季連升3個月，飆升2364點或8.6%。

回顧2017年，恒指低位21883於首個交易日(1月3日)出現，其後節節向上，11月22日高見30199點，創逾十年新高。全年計，恒指飆升7918點或36%。

今日全日成交額775.2億元，較上日增加約31億元。

國企指數收報11709點，升25點或0.2%。國指全年升2314點或24.6%。

恒指1月期貨收市升8點或0.03%，報29948點，高水29點。

A股高收，滬指升0.33%，重返3300點收爐，全年升6.56%；深成指升0.61%。兩市成交額約3658億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展，英國市場只有半日市；美國道指期貨最新升29點，報24826。

藍籌股方面，友邦(01299)創逾一個月高，收市升2.1%，總計全年升52.34%；中行(03988)升0.8%；建行(00939)見7.21元創兩年半高，收市升0.4%；中移動(00941)升1.3%，惟全年要跌3.6%。相反，騰訊(00700)今日跌0.5%，全年升1.14倍；平保(02318)跌0.3%，全年升近1.1倍；領展(00823)創新高後，回吐0.6%；碧桂園(02007)回吐2.5%，全年累計飆升2.43倍。

焦點板塊

汽車股：主要汽車製造商連日造好，吉利(00175)升1.9%，全年飆升近2.66倍為現最好藍籌；廣汽(02238)升2.9%，為表現最好國指成分股；長汽(02333)升1.7%；北汽(01958)創逾兩年半高，收市升2.4%；華晨(01114)升3.7%。零件股方面，福耀玻璃(03606)創新高，收市升1.9%；德昌電機(00179)升4%。超威動力(00951)曾升17.7%見逾3個月高，收市升13.8%，連升7日，集團獲天能動力(00819)累計購入已發行股本約5.12%，天能曾升17.5%，收市升16.5%。4S零售商方面，中升(00881)升3.1%，連升6日；正通(01728)升2.6%；和諧汽車(03836)升1.8%。

醫藥股：輪流發力，中國生物製藥(01177)創上市新高，收市升3.1%；復星醫藥(02196)高見51.4元創新高，收市無起跌；金斯瑞生物科技(01548)整固後曾回勇升近一成，收市升3.5%，全年大升4.4倍。康哲藥業(00867)升4.7%；BBI生命科學(01035)升6.2%；麗珠醫藥(01513)升2%；山東新華製藥(00719)除息，收市升6.1%；東陽光藥(01558)創新高，收市升3.8%；白雲山(00874)升3.6%；遠大醫藥(00512)創新高，收市升6.1%。

中資航空股：三大中資航空股午後發力，國航(00753)升3.3%，其A股升1.65%；南航(01055)升2.8%；東航(00670)升5.8%。另外，中國民航信息網絡(00696)升1.7%。

焦點股份

金山軟件(03888)：午後曾升9.4%創逾兩年半高，收市升8.6%，成交額增至12.1億元。集團分別與GY、Shunwei和驪悅簽署認購金山雲D系列優先股的協議，認為發行D系列優先股將為金山雲的業務發展提供財務支持，並將促進金山雲的快速增長。

中國心連心化肥(01866)：開市曾升22.6%，見3.85元近兩年半高，之後急回，收市升6.7%。集團發盈喜，預期截至12月底止全年淨利潤按年增長最少11倍，去年盈利3012萬元人民幣。

哈爾濱銀行(06138)：今早甫開升8.8%見近四個月高位，收市升6.6%，成交額3.07億元。集團今早市前錄一手共7540萬股市前交易，每股造2.39元，涉及1.8億元。

半新股：多隻創業板股份落鑊，WT集團(08422)最多升1.25倍，收市升1.18倍為表現最好股份；竣球控股(08485)升62.5%；AV策劃推廣(08419)升23.5%。相反，艾伯科技(02708)昨日首掛飆44%，收市回吐6.9%。

LHN(賢能集團)(01730)：今早掛牌為本年最後一隻新股，收報3.25元，較招股價1.9元，高1.35元或71.1%，成交額約5924萬元。不計手續費，每手賺2700元。

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