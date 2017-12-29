即巿股評 港股直擊

傳統12月都是新股上市的高峰月份，截至12月28日，本月已有21隻股份上市，連同今日上市的LHN(01730)，合共22隻，較11月和10月分別有18隻和15隻新股上市顯著為多。若以12月份進行招股之股份來計算，數字則更多，連同昨日開始招股的五隻股份，以及正在等候上市的四隻股份，合共是27隻，以12月有19日交易日計算，平均每日有1.42隻進行招股，頻率相當高。

變成主板新股當道

雖然如此，但今年新股上市數目最多則見於7月，多達27隻，不過實則原定於當月上市還有4隻股份，其中勁投國際(03682) 和新海連控股(08276) 宣布擱置上市後，至今未有再申請上市。而當時為創業板新股當道的日子，按原定上市的31隻股份計算，其中19隻是創業板股份，佔全數61.29%。之後的8月和9月，分別有兩隻和11隻股份上市，明顯新股排期上市一度陷入低潮，惟踏入第四季，新股上市再度逐漸升溫，可是主板與創業板股份比例卻見逆轉。於10月有15隻股份上市，其中10隻為創業板股份，佔比高達66.67%，較7月的61.29%還要高。而11月和12月則有18和22隻股份上市，相對創業板股份分別是7和8隻，比例是38.89%和36.36%，從創業板新股當道，變成主板新股當道。

成立兩年有望上市

如此微妙變化，相信與港交所審批創業板新股申請變得嚴格有關，我認為讀者們應意識到選擇在創業板上市的企業普遍質素遜於申請到主板上市的企業。畢竟於創業板上市沒有盈利要求，於財務要求是過去2個財政年度的經營業務所得現金流入不少於2000萬港元和上市時市值不少於1億港元。當然在營業紀錄上也有要求，分別是具備不少於2個財政年度的營業記錄；管理層在最近2個財政年度維持不變，以及最近1個完整的財政年度內擁有權和控制權維持不變。因此，一間成立剛足兩年的公司，便有可能於創業板上市，暗示進場門檻非常低。

上市要求五項改動

不排除港交所也意識到這樣對香港創業板有不良發展，於是在12月15日收市後發布新聞稿，發表創業板諮詢總結，其中一個重點是創業板及主板的上市要求將更接近，就著創業板上市要求有五個改動。其一是上述的市值要求，由1億元上調至1.5億元；其二是上市時的最低公眾持股價值由3000萬元增至4500萬元；其三是現金流規定由最少2000萬元提高至最少3000萬元；其四是於招股時的公開發售部分不少於總發行量的10% (暗示不會再有以全配售方式申請上市的股份)；以及其五是控股股東的上市後禁售期由一年延長至兩年 (主板則維持不變，仍為兩年)。上述規則之修訂生效日期為2018年2月15日。

投資價值仍在主板

誠如港交所看法，於修訂規則後創業板與主板之上市要求的確是拉近了，但以投資而非投機角度來說，始終是選擇主板較創業板股份為佳，當然前提是必須具備盈利基礎。參考11月上市的18隻股份，撇除以介紹方式上市的九龍倉置業 (01997)，主板和創業板新股分別有10隻和7隻。截至12月28日 (昨天)，前者表現最差的是凱知樂國際(02122)，於11月10日上市，歷時約一個半月較上市價累跌29.68%。後者則是GT STEEL GROUP (08402)，於11月17日上市，歷時不足一個半月，卻較上市價累跌42.59%。而於上市前兩間公司的每股資產淨值分別為0.7677和0.1303元，相對上市價1.55和0.54元，計出市賬率分別為2.02和4.14倍，反映後者的上市價定位遠高於前者，既然從賬面值上也看到兩者的差異，那麼在內裡的素質上，投資價值的差距自然更大呢！

聶振邦 (聶Sir)

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、推薦、陳述、誘使、支持或安排，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。