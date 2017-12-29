即巿股評 港股直擊

港股2013至2016年都係有波幅無升幅，悶足四年，今年終於發威，恒指升幅冠絕全球主要股市。不過好多散戶今年回報都要跑輸恒指，甚至全年無錢贏！事關今年年頭已是全年低位，半信半疑下，恒指卻越升越有，組合現金較多者當然蝕底，另外唔少散戶又用非強勢股企圖追落後，點知最後全年有成千隻股份錄得跌幅，有得升的股份當中，530隻要跑輸恒指，得439隻可以跑贏，難怪今年升市大家都無甚感覺，跟2007年簡直天淵之別。

不少人寄望2018年港股可以延續今年「強勢」，不過監管機構正進行妖股大清洗，細股明年都係少沾為妙，繼續參考今年我們研究部的強勢股策略是上策，記住「升得多唔代表貴，跌得多唔代表平！」北水影響力有增無減，港股只會繼續A股化，總之越貼市越著數，一爆穿水平阻力及「成交量密集區」就要快狠準。

要提供未來一年爆升股是不切實際的，因為行業基本面及國策面都可以大變，投資者唯有執生，留意高度受國策影響的板塊，包括燃氣、環保、煤炭及電力等。另外，好似今年原先唔少人寄望鐵路基建股，尤其是5月中在北京舉行的「一帶一路高峰論壇」，內地媒體預先唱好話會大炒基建股，豈料國策面不就，當月發布的「50號文件」即「關於進一步規範地方政府舉債融資行為的通知」對基建股是一大利淡，PPP項目上馬放慢，大行借勢唱淡，話鐵路建造相關訂單已見頂，未來幾年難提速，令到連中期業績較好的中國中鐵(00390)都由升轉跌，中交建(01800)更慘情，基金換馬至訂單前景較好的鐵路設備股，中車(01766)及中車時代電氣(03898)在第四季中後發力。

回顧今年筆者推介，於年中之後看好的創科(00669)、建滔化工(00148)、申洲國際(02313)及安踏(02020)都有不俗表現；冷門價值方面，開達集團(00180)升逾六成表現最好，最失望是中華汽車(00026)，大部分時間橫行。至於明年看好的股膽當然是騰訊(00700)及平保(02318)，價值股看好樂聲電子(00213)、漢國置業(00160)、五礦地產(00230)及老牌金屬股利記(00637)。

在此預祝各位新年進步，投資頭頭是道！

羅崇博 (杜比)