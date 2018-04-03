即巿股評 港股直擊

讀者鄺小姐問:「想問隻比亞迪電子(00285)，佢係16.5元買左一手，想知隻股票前景，另外又想知吼咩低位可以溝貨？另外，佢想問下2018年，有邊隻股票睇好喎。你點睇？」

岑智勇 南華金融集團高級策略師

「比亞迪電子都被視為有手機慨念的股份，過去一段時間的走勢亮麗，但近期就受到手機銷售增長可能放緩的負面消息所影響。從技術走勢來看，股價近日出現反彈，低位可能已經出現，若希望低位加注，可以先訂出止損位，大約15元。假設成功博反彈，或會升至18元水平，之後在20.5元附近的阻力會比較大。對於2018年，我比較看好醫藥板塊，尤其是華潤醫藥(03320)，將受惠於國策。」

麥狄文 【盤房來料】作者 (徐狄怡‧證監會持牌人)

「估計鄺小姐是最近買入博反彈，由於手機設備股整個板塊已進入弱勢，短期難吸引資金重新投入，博反彈股價或於18元遇阻力，除非股價能升穿阻力並企穩，否則宜考慮於該水平先獲利套現。2018年看好股份包括騰訊(00700)、平保(02318)及港交所(00388)，板塊方面看好內需消費股、醫藥股濠賭股及汽車股。」

羅崇博 信報投資研究部高級分析員



「比亞迪電子是業內擁有領先技術優勢和成本競爭力的手機部件及組裝服務供應商，現時部分智能手機基於無線充電和射頻信號等方面的考慮，已開始採用3D玻璃作為機殼，面對新的市場需求，集團已積極擴充3D玻璃機殼產能，以豐富產品線及拓寬集團收入及盈利來源，此外業務更正拓展到汽車電子、無人機及其他智能硬件業務領域，為集團未來的長期持續成長培育新的增長動力。估值方面，預測市盈率已由較高前約15倍(即超過中位數1.5個標準差)拉回至10倍以下水平，現為10.2倍，即中位數附近，反映股價調整已夠，以核心盈利市場預測2017年盈利增長1.3倍，估計2018年再增長17.5%，建議持有。至於2018年愛股，讀者可留意稍後研究部發表的季度強勢股策略。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。