即巿股評 港股直擊

隔晚美股第72次創新高，一年交易日大約二百幾個，美股今年已創超過七十次新高，即係今年三份一時間都係新高再新高，美股唔通係沒有最高，只有更高。隔晚港股喺夜期同ADR嘅表現，未有預示今日港股再挑戰今個月高位，恒指更逼近三萬大關。

結果港股喺今年最後一個交易日做好，繼續成交縮水市照升。恒指今早高開50點，曾倒跌14點，見29849點半日低位，之後升勢再現，曾升逾百點，最多曾升134點，高見29998點，跟三萬大關僅半步之距。恒指中午收報29969點，升105點；國企指數報11725點，升41點。

雖然大市進賬逾百點，但幾隻重磅大藍籌唔係齊齊發力，重中之重嘅騰訊(00700)，半場最低見403.4元，中午報收407元微跌0.3%。平保(02318)同樣抖緊氣，半日跌0.5%，報收81.15元；至於大笨象(00005)繼續喺80元邊爭持，中午報收79.95元，仍未企穩80大關。反而港交所(00388)放完聖誕假返嚟表現唔錯，今日半場再升0.7%，報收241.8元，當然港交所要回復強勢，股價必要重上245元，否則見完245元阻力，唔排除又掉頭玩上落。

要數最強重磅股，今日當然係友邦(01299)，半日升逾2%，只要能重越67元，新高可期。至於其他藍籌以地產股表現較好，今年樓價持續向上，但不減買家熱情，尤其新盤銷售情況理想，政府賣地收入刷新紀錄，都畀咗藉口本地地產股追落後。至於內房股個別發展，急升過後有回吐亦屬正常，所以阿Man噚日都叫大家內房股見好要收。

早兩日濠賭股稍稍回氣，已有粉絲問呢個板塊係咪玩完，阿Man從容不迫，一直未有叫落車，皆因對濠賭股後市表現仍有信心，今日銀娛(00027)同金沙中國(01928)半場升逾1%，永利澳門(01128)更再創新高。

汽車股繼續做好，噚日點名表示華晨(01114)有條件追落後，今日半場升3.7%，升幅超過吉利(00175)跟廣汽(02238)，兩股以及長汽(02333)半日再錄得超過2%升幅。要數最勁係北汽(01958)半日升近5%，創10.42元兩年半新高。除咗呢批汽車製造商，汽車零部件同4S汽車零售股都有資金追捧，預期明年汽車銷售唔輸蝕，整個板塊可持續向好。

醫藥股早成資金新寵兒，踏入第三季呢個板塊升勢停不了，股份輪流發力，今日到中國生物製藥(01177)創上市新高，半日升2.1%。復星醫藥(02196)高處未算高，半日升1%，盤中創51.4元新高。北水至愛金斯瑞生物科技(01548)抖一日又嚟料，半日升6.5%，不得不承認低估北水威力，20元樓上嘅股價，係諗都冇諗過可以見。提醒金斯瑞現價估值唔再便宜，小心北水一旦撤退，其股價可以急速回落，有貨睇住20元做止賺。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)