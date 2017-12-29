港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數造好，道指創收市新高。港股連升4日後，今日在2017年最後一個交易日，上午進一步挑戰三萬點。

恒指今早高開50點，開市升80點後掉頭，曾倒跌14點，見29849點半日低，之後再回勇，抽升過百點，最多升134點，高見29997點創逾5周高，距三萬點半步之遙。恒指中午收報29969點，升105點或0.3%，大市成交額382.36億元。

國企指數報11725點，升41點或0.3%。

A股半日高收，滬指升0.08%；深成指升0.24%。

藍籌股方面，友邦(01299)創一個月高，半日升2.1%；中行(03988)升1.3%；中移動(00941)升1.2%；銀娛(00027)升1.4%；金沙中國(01928)升1%。相反，騰訊(00700)跌0.3%；平保(02318)跌0.6%；領展(00823)創新高後，半日回吐0.9%；碧桂園(02007)回吐2%。

焦點板塊

汽車股：主要汽車製造商連日造好，吉利(00175)升2.3%；廣汽(02238)升2.8%，為表現最好國指成分股；長汽(02333)升2.6%；北汽(01958)半日升4.8%，報10.42元創逾兩年半高；華晨(01114)升3.7%。零件股方面，福耀玻璃(03606)創新高，半日升3.1%；德昌電機(00179)升2.4%。超威動力(00951)曾升17.7%見逾3個月高，半日升一成半，暫見7連升，集團獲天能動力(00819)累計購入已發行股本約5.12%，天能曾升17.5%，半日升16.4%。4S零售商方面，中升(00881)升2.2%；正通(01728)升3.9%；廣匯寶信(01293)升2.6%；和諧汽車(03836)升2.3%。

醫藥股：輪流發力，中國生物製藥(01177)創上市新高，半日升2.1%；復星醫藥(02196)高見51.4元創新高，半日反覆升1%；金斯瑞生物科技(01548)整固後回勇，半日升6.5%；康哲藥業(00867)升1.3%；BBI生命科學(01035)升4.1%；麗珠醫藥(01513)升1.7%；華潤鳳凰醫療(01515)升1%。

焦點股份

中國心連心化肥(01866)：開市曾升22.6%，見3.85元近兩年半高，之後急回，半日升7%，成交額4150萬元。集團發盈喜，預期截至12月底止全年業績，淨利潤按年增長最少11倍，去年盈利3012萬元人民幣。

哈爾濱銀行(06138)：今早甫開升8.8%見近四個月高位，半日升5.3%，成交額3.01億元。集團今早市前錄一手共7540萬股市前交易，每股造2.39元，涉及1.8億元。

半新股：多隻創業板股份落鑊，WT集團(08422)最多升85.7%，半日升76.8%為表現最好股份。竣球控股(08485)升45.3%；AV策劃推廣(08419)升21.6%。相反，艾伯科技(02708)昨日飆44%，半日回吐7.9%。

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