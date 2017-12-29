昨日上市的新股今早個別走，創業板WT集團(08422)昨日高收27%，今早落鑊，暫時最多升85.7%，見0.52元，較招股價0.22元高1.36倍，成交額2440萬元。
竣球控股(08485) 昨日高收28%，今日曾飆51.6%，見0.485元，較招股價0.25元高94%，現升46.9%，成交額2410萬元。
艾伯科技(02708)昨日飆44%，今早回吐，最新跌8.3%，成交額1560萬元。集團招股價為1.5元
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昨日上市的新股今早個別走，創業板WT集團(08422)昨日高收27%，今早落鑊，暫時最多升85.7%，見0.52元，較招股價0.22元高1.36倍，成交額2440萬元。
竣球控股(08485) 昨日高收28%，今日曾飆51.6%，見0.485元，較招股價0.25元高94%，現升46.9%，成交額2410萬元。
艾伯科技(02708)昨日飆44%，今早回吐，最新跌8.3%，成交額1560萬元。集團招股價為1.5元
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