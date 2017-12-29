威揚酒業控股(08509)今日起招股，發行1.2億股，當中一成公開發售，招股價0.55元至0.75元，集資最多9000萬元。一手股4000股，入場費3030.23元。
以中間價0.65元計算，集資所得款項淨額約5210萬元，當中約60.6%將用於加強倉儲量；約36.3%將用於擴展零售網路，其餘約3.1%則用於集團一般營運資金。
創陞融資為獨家保薦人。
股份截止認購日期2018年1月4日；預期1月12日創業板掛牌。
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