港股直擊 即巿股評

中國心連心化肥(01866)開市後急升，暫時最多升22.6%，見3.85元近兩年半高，之後急吐，最新僅升6.7%，成交額3310萬元。

集團發盈喜，預期截至12月底止全年業績，淨利潤按年增長最少11倍，去年盈利3012萬元人民幣。

該公司稱，淨利潤增長，主要由於中國國內環保壓力增加導致小規模及高污染生產廠商大規模倒閉，使產品價格上漲。

此外，高效肥銷售比例上升，以及生產線柔性調節能力提升，集團可根據各產品盈利能力調節產品組合。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。