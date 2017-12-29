港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數向上，道指創收市新高。港股連升4日後，料於今年最後一個交易日在一個月高位整固。

道指收市升63點或0.3%，報24837；標準普爾500指數收市升4點或0.2%，報2687；納斯特綜合指數升10點或0.2%，收市報6950。

美國勞工部公布，截至12月23日止當周，美國首次申領失業救濟人數為24.5萬人，按周持平，遜市場預期。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報80.54元，較本港上日收市升0.54元；騰訊(00700)ADR收報405.65元，跌2.55元，全年累計升逾1倍；國壽(02628)ADR收報24.34元，跌0.16元；中海油(00883)ADR收報11.29元，跌1仙；中石油(00857)ADR收報5.49元，升1仙；中石化(00386)ADR收報5.73元，無升跌；中移動(00941)ADR收報78.11元，跌9仙；聯通(00762)ADR收報10.57元，升3仙；中電信(00728)ADR收報3.69元，無升跌。

ADR港股比例指數收報29839點，跌24點或0.08%。夜市期指收報29898點，跌42點，較昨日恒指收市高水34點。恒指收報29863點，升266點或0.9%，創近5周收市新高，連升4日累升629點或2.2%。股價高於50天線比率的中線市寬上升3.2個百分點，報41.8%，為11月16日以來新高，反映大市質素持續轉好。不過，大市成交額已連續7個交易日少於1000億水平。港股本年以來，累飆35.7%(約7863點)，為全球主要股市之首。

焦點板塊

資源股：續留意基本金屬股。隔晚外圍金價連升第6日，創逾兩個月高，紐約2月期金升5.8美元或0.5%，收市報每盎斯1297.20美元。另外，3月期銅升0.7%，收市報每磅3.3085美元，接連第二天創下四年新高。3月期銀升16.7仙或1%，收市報每盎斯16.923美元。

焦點股份

中國金茂(00817)：透過產權交易所的公開掛牌程序以代價59.98億元人民幣，向上港集團，出售旗下全資附屬威旺置業持有的上海星外灘50%股權。上海星外灘主要從事上海星港國際中心項目的開發及經營。

金隅股份(02009)：擬以所持有的金隅水泥經貿等10家公司的股權出資，而冀東水泥擬以所持有的冀東水泥灤縣有限責任公司等20家公司的股權及唐山分公司等2家分公司的資產出資，共同組建合資公司，註冊資本為30億元人民幣，該金隅將持股約47.42%，冀東水泥則持有約52.58%股權。

北京燃氣藍天(06828)：以代價10.08億元人民幣(約12.04億港元)，向控股股東北京燃氣香港收購北燃京唐全部股權，將以每股0.5元發行24.08億股支付。完成後，北京燃氣香港及一致行動人士將增持至擴大後已發行股本約41.24%。北燃京唐間接擁有中石油京唐之29%股權，中石油京唐主要業務包括為船舶提供碼頭設施及液化天然氣的接收、儲存並重新氣化。

中國心連心化肥(01866)：發盈喜，預期截至12月底止全年業績，淨利潤按年增長最少11倍，去年盈利3012萬元人民幣。該公司稱，淨利潤增長，主要由於中國國內環保壓力增加導致小規模及高污染生產廠商大規模倒閉，使產品價格上漲。

LHN(賢能集團)(01730)：今早掛牌為本年最後一隻新股，集團為新加坡房地產管理及物流服務集團，其暗盤價造好，報2.4元，較招股價升26.32%。

更多港股資訊，請瀏覽＜港股360＞。