即巿股評 港股直擊

港股經過三連升後，周四於期指結算日進一步走高，恒指尾市最多升275點，曾見29873點，為本月以來高位，收報29863點，漲266點(0.9%)，創近5星期最高收市水平，連升4天累漲629點(2.2%)；不過，大市成交額只有744億元，上升股票佔62%。

不經不覺已來到2017年最後一個交易日，諸君投資回報如何？回顧今年港股表現，截至周四(28日)為止，恒指較2016年底勁升7863點(35.7%)；全年高低波幅達8315點(38%)，為2011年以來最大。

港股年內刷新多項紀錄。根據港交所(00388)日前發表截至12月15日的2017年市場統計報告，港股總市值於11月22日創下33.6萬億元的歷史紀錄；證券成交額連續30天超過1000億元，是2015年3月以來最長，今年日均成交額達到884億元，較2016年的669億元大增逾三成。

然而，個股今年的表現卻相對失色。截至周四，全市近2000隻股份中(只計算2016年12月31日前上市的股票)，年初至今有近1000隻股票錄得跌幅，上升的只有900多隻，整體升跌比例為48︰52。跑輸恒指的股票數目有逾1500隻，佔整體近八成，反映大部分上市公司股價落後大市，且升勢只集中在少數股份身上。

板塊方面，全數25個行業的成分股平均表現均不及恒指，回報最佳的保險、地產及航空板塊分別錄得33.55%、29.8%及29.7%升幅；另一方面，有4個板塊的成分股平均回報為負值，分別是金融服務(-1.7%)、媒體(-8.3%)、電訊(-8.9%)及農業(-10.9%)。

展望即將來臨的2018年，恒指又能否延續今年的強勢呢？

統計過去30年數據(不包括2017年)，恒指每年首個交易日錄得升幅的機會高達60%，平均升0.2%，中位數漲0.12%。最近10年，首天錄得升幅的比率更高達70%，平均漲1.07%，中位數升1.4%【右表】。

恒指在新一年首5個交易日報捷的比率為56.7%，升幅中位數0.32%。惟在過去10年首5天上升比率卻跌至僅50%，升幅中位數只有-0.1%。換言之，恒指在新一年開門紅，並不代表首5個交易日同樣有不俗表現。

正所謂一年伊始，很多人此時候都會提及「一月效應」(January effect)，意指一月份的回報率往往是正數，而且比其他月份優勝。坊間亦有把「一月效應」衍生出如「一月跌全年跌，一月升全年升」等數據研究。

過去30年，有14年出現一月升市，上升比率僅46.7%；平均跌幅為0.4%，中位數下跌0.63%。這14次一月開局得利，恒指全年錄得升幅的比例高達78.57%，漲幅中位數為19.8%，可見若恒指一月造好，全年確有較大機會報喜。2018年會否出現「一月效應」？讀者不妨拭目以待。

信報投資研究部

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