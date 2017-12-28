即巿股評 港股直擊

股市從舊年年尾在美國總統特朗普勝出後，基本上扶搖直上至2017年終，這走勢有望繼續帶入至2018上半年，找過幾位基金經理與策略師飯局茶敘閒談明年看法，相敘後窺探了他們一些思路策略，今篇綜合與讀者分享。

勢頭延續至2018

港股基金佬策略在第一季偏重於銀行、內房、油股、電動車類為主要持重貨對象。香港銀行日後當追加息下，息差拉闊而香港銀行股會受惠，內銀在過去兩周稍作有些好表現，但仍然落後於恆指表現，有追落後之餘且防守性高。內房頭三季交出成績來，在中央鼓勵租賃同權下另一可解決長久庫存問題，開始拆解樓市另一潛在危機。油價方面從年中低位42.53美元一桶剛企過60美元關口一桶，特朗普曾明言支持石油行業，過去之言行已反映在油價之上，隨着紐交所與高盛為爭奪沙地亞美之IPO及上市地，油價話語權從來在高盛掌握之中，拋磚引玉在所難免，另主要是以現時美國復甦經濟情況來看，絕對可以承受油價有序升幅，其他國家能否承受絕不在美國利益考慮之列。電動車股必成2018年國內大熱，因明年1月1日起至2020年終國內對購買新能源汽車免徵購置稅，在國家政策傾斜下相信必帶動相關銷售。踏入第二季有A股入MSCI 關係，市場或來一次認真看待A、H股折讓問題，到時看緊南下資金舉動。

始終中、美為投資首選

環球策略配置方面仍然以美國為主，雖然美股升幅已巨，但稅改令美國本土企業稅率由35%降至21%，而企業海外稅率減幅更從35%降至15.5%，可預見來年美企盈利必將大升，這便是為何美股越升越有，高處末算高之原因之一。中國經濟對環球也舉足輕重，從政治穩定到習近平大權在握，政策能連貫落實，現階段未見有太大隱憂，相信中國經濟也能保持平穩。但最大隱憂是通脹如比預期來得急且猛，有機打亂全球股市升幅步伐，估計明年下半年開始須留意通脹問題，隨着明天是2017年最後一個交易日，筆者祝願讀者「繼往開來、旗開得勝」。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。