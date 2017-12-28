即巿股評 港股直擊

2017年最後一篇文章，介紹明年首季投資對象。

香港電視(01137)轉型網購後，近一年業務模式愈來愈像樣，貨品種類和送貨時間比開業時大有進步。

當然，網購已不算創新概念，本港網購發展比起中美，只屬追落後，而香港電視則屬追落後的上市平台。香港電視早前以約1.41億元收購自動化系統，加上各區的概念實體店逐漸增加，一顰一笑跟足股王亞馬遜。

集團今年稍早收購GroupHK，改名HoKo Buy。HoKo Buy去年轉蝕1263萬元，故今年併入港視帳目後，未必有即時提振作用。

不過，由HKTV Mall貢獻的每日訂單數，在今年6月時約為每日超過3600張的水平，HoKo Buy登場後，兩者合力令每日訂單數增加至集團7月和8月公布的6000張以上水平(雖然平均每張訂單金額由去年底逾600元，下降至8月不足500元)。加上年尾先後有雙11和聖誕的消費高峰，繼中期營業額按年飆兩倍後，預期約於明年3月底公布全年業績應不失禮。

香港電視可作明年首季的組合之一，股價現時坐10天線之上，上升走勢不俗，可考慮於10天線即3.3元以下水平入場。

對於這類賣概念的股份，按往績估值有點不設實際，比如2004年創立的京東到去年才首次錄全年盈利10億元人民幣，而剛獲京東和騰訊(00700)入股唯品會，現時市盈率則有25倍。至於港視目標，宜睇上方重貨的位置，首站3.5元水平，第二站4.3元水平，維持入場價一成止蝕，明年首季結束再跟進。

陳鎮強

信報投資研究部

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