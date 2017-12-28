港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數小幅造好，港股連升3日後，今日於期指結算日進一步創逾一個月高。大市上升股份比例逾六成，成交額則縮減一成。

恒指今早高開87點，開市後升幅一度收窄至63點，見29661點全日低，其後發力，上午最多升209點，中午收市前升幅收窄，半日升167點。午後突破上午高位，尾段升幅進一步擴大，恒指最多升275點，高見29873點。恒指收報29863點，升266點或0.9%，創近5周收市新高，連升4日累升629點或2.2%。大市今日上升股份比例為62%，下跌股比例為38%。

全日成交額744.2億元，較上日減少約82.91億元或一成。

國企指數收報11683點，升66點或0.6%。

今日為恒指12月期貨結算，1月期指收市升221點或0.74%，報29940點，高水76點。

A股高收，滬指升0.63%；深成指升0.58%。兩市成交額約4243億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升31點，報24819。

藍籌金融股領漲，友邦(01299)創近一個高，收市升1.2%；滙控(00005)升0.3%；建行(00939)升0.8%；港交所(00388)升1.4%；平保(02318)反覆升0.9%。另外，騰訊(00700)升1.7%；領展(00823)收報72.9元創新高，升幅1.3%。內房續強，碧桂園(02007)高見15.46元創新高，收市飆7.9%；華潤置地(01109)升2.7%；中海外(00688)升1.6%。相反，中移動(00941)跌0.3%；蒙牛(02319)跌1.9%；恒安(01044)跌1.6%。

焦點板塊

科技股：蘋果概念股昨日受蘋果公司大削明年首季訂單的報道拖累全線下挫，今日回升，舜宇光學(02382)下月19日起，把每手買賣單位由1000股降至100股，股價今早曾升6%重返紅底股，收市升4.7%；瑞聲科技(02018)升3.8%；丘鈦科技(01478)升6.3%；高偉(01415)升4.7%。其他手機設備股亦造好，比亞迪電子(00285)飆11.7%；通達(00698)升4.7%；昂納(00877)升1.4%。半導體股跑贏，中芯(00981)見近一個半月高，收市升6.8%，成交額增至19.85億元；華虹半導體(01347)創新高，收市升3.4%，連升8日；ASM太平洋(00522)升3%。科網股方面，網龍(00777)急升6.8%；神州控股(00861)升6%；中軟國際(00354)升4.9%；美圖(01357)升3.8%；IGG(00799)升2.6%。

汽車股：主要汽車汽車製造商跑出，吉利(00175)升3.1%；長汽(02333)升1.6%；廣汽(02333)升1.8%；北汽(01958)獲瑞信升評級和目標，曾升8.7%，收市升6%；華晨(01114)升1%；東風(00489)升0.5%。零件商方面，敏實(00425)升1.3%；耐世特(01316)升0.4%。4S零售商方面，廣匯寶信(01293)升1.8%；美東汽車(01268)升1.7%。

醫藥股：個別股份急漲，復星醫藥(02196)曾見50.7元創新高，收市升6.6%，其A股升3%，集團控股子公司研製的用於II型糖尿病適應症治療藥萬格列淨片及其原料藥，獲藥品獲臨床試驗申請受理。另外，中生製藥(01177)收報13.44元創新高，升幅3.7%；石四藥(02005)升1.6%。二線股跑出，康寧醫院(02120)升14.2%；和美醫療(01509)升4.8%；興科蓉醫藥(06833)升2.9%；康華醫療(03689)創新高，收市升1.4%。

新能源股：多隻新能源設備股造好，金風科技(02208)創逾兩年半高，收市升6.3%，成交額1.44億元，其A股升3%；信義光能(00968)創逾一年高，收市升1.7%；中國高速傳動(00658)創逾6年半高，收市升3.3%。另外，協鑫新能源(00451)升1.8%；熊貓綠能(00686)升2%。

焦點股份

紫光控股(00365)：股價午後狂飆，曾升1.21倍，見6.6元創新高，其後急回，一度低見4.13元，收市升63.9%，報4.9元，成交額增至6億元，股價兩日累飆1.55倍。紫光控股增持聯想控股(03396)H股至7.07%，聯控今日反覆見35.9元再創逾兩年高，收市升2.9%。另外，聯想集團(00992)跌0.7%。

霸王集團(01338)：昨日急挫30.9%後中途停牌，今早復牌裂口高開17.3%，最多升32%，收市升29.4%，成交額增至2690萬元。霸王集團創辦人萬玉華擬入稟高等法院，要求法院把霸王的控股公司Fortune Station Limited清盤，將控股公司資產變賣，分發予股東。霸王昨日發公告指出，鑑於清盤申請程序處於早期階段，Fortune Station已通知其無接獲任何清盤呈請，董事會仍在考慮上述事項造成的潛在影響，而清盤呈請目前並無對集團的業務及一般營運造成任何重大影響。

半新股：今日表現兩極，遊萊互動(02022)創新高，收市升22.1%；冰雪集團(08429)升16.7%。相反，舍圖控股(08392)挫15.9%；中國升海食品(01676)挫12.5%；盛龍錦秀(08481)跌8.5%。焦點股方面，閱文(00772)升3%；眾安(06060)升2.5%；雷蛇(01337)升1.9%。

新股：4股今日上市，凌銳控股(00784)收報0.5元，與招股價持平，成交額約1.3億元。艾伯科技(02708)收報2.16元，較招股價1.5元高44%，成交額約1.3億元，不計手續費，每手賺1320元；WT集團(08422)收報0.28元，較招股價0.22元高27.3%，成交額約2906萬元，不計手續費每手賺600元；竣球控股(08485)收報0.32元，較招股價0.25元高28%，成交額約1940萬元，不計手續費每手賺700元。

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