香港財經 港股直擊

環球市況造好加上北水支持，恒生指數2017年累升36%，威盡全球主要股市。51隻藍籌中，近九成錄得升幅，超過一半藍籌全年有逾兩成進賬，當中5隻更是倍升股。不過，有5隻藍籌卻斯人憔悴，大牛市下竟要「見紅」。

總結藍籌全年表現，吉利汽車(00175)以2.66倍升幅成為今年藍籌王，今年才晉身藍籌之列的碧桂園(02007)及舜宇光學(02382)分別以2.43倍及1.94倍升幅排第二、三位。

股王騰訊(00700)連升6年，今年再升1.14倍，突破400元水平，排藍籌升幅榜第四位；中國平安(02318)以1.1倍升幅排第五。

5月份曾遭沽空機構葛咸城(Gotham City Research)狙擊的瑞聲科技(02018)，捱沽後極速收復失地，11月中曾創歷史新高185元，尾段雖回落至139.4元收爐，全年埋單仍升97.87%。

今年共有28隻藍籌升幅逾兩成、友邦(01299)最後幾日發力，全年累升52.34%，領展(00823)、長實集團(01113)、中銀香港(02388)等升幅逾四成；工行(01398)、恒生(00011)等升逾三成。至於滙控(00005)，受惠回購及美國進入加息周期有望擴大息差等消息支持，全年埋單亦錄得28.43%進賬。

大升市中，並非所有藍籌也能「燒炮仗」，太古(00019)、電能實業(00006)、聯想集團(00992)、中移動(00941)及中石油(00857)要逆市「見紅」，中石油全年累跌5.71%，聯想集團跌6.17%，成為今年藍籌包尾大幡。

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