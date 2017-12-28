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瑞信 北京汽車(01958)

評級：中性 -> 跑贏大市

目標價：8.8元->12.5元(較前收市價9.38元有33.3%潛在升幅)

瑞信發表報告，將北京汽車(01958)評級評級由「中性」上調至「跑贏大市」，目標價大升四成二至12.5元。

瑞信認為，北京汽車的本土品牌將於2018年起減少虧損，又可能會與母公司旗下的昌河汽車品牌合併營運，預期全年盈利將增長1.3倍至80億元人民幣。該行並將集團未來兩年盈利預測上調27%至33%。

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