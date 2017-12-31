香港財經 港股直擊

A股今年跑輸環球主要股市，上證指數今年升幅僅約6%，投資者轉移在境外尋找投資目標，港股是主要對象之一。

滬港通、深港通南向資金交投今年日均達98.9億元，內地投資者密密掃貨，每個月均錄得資金淨流入，兩地全年南下淨流入金額達3919.43億元，成為港股由年初升到年尾的一股重要購買力。

根據港交所每日提供的互聯互通市場數據，滬港通今年日均成交額約75.87億元，全年累積淨買入金額達2669.44億元，滙控(00005)、內銀、內險及內房板塊，成滬港通南下資金主力掃貨目標。

深港通南下資金方面，則買騰訊(00700)、舜宇光學(02382)等科技股為主，今年日均成交額達23.03億元，累積淨買入金額達1249.99億元。

分析不同月份南下資金流入情況，每月均見北水透過滬港通及深港通淨流入港股，1、2月淨流入金額均逾400億元，首季淨流入金額已達1168.8億元，先響頭炮，同期恒指則升1647點或8.37%。

第二、三季北水流入情況有所放緩，但第二季仍錄得780.51億元淨流入，同期恒指累升989點或4.64%；第三季流入情況進一步放慢，其中8月份僅錄82.37元淨流入，為今年流入最少月份，全季計則累積淨流入682.13億元。

踏入第四季，北水掃貨態度再趨活躍，11月份更錄得583.28億元，為全年淨流入最多月份，全季計淨流入錄得1287.97億元。

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