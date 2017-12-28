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今日 13:41 港股直擊 即巿股評

【異動股】廣深鐵路漲逾6% 擬開發廣州土儲

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廣深鐵路(00525)股價急漲，曾升6.3%，見5.23元創兩年半高，現升5.5%，成交額1.05億元，其A股(601333.SH)升4.88%。

集團公布，擬把廣州市自編4號的廣州東石牌舊貨場土地資產交儲開發之議案，依法交儲歸屬於公司的部份土地使用權。最終收儲補償款將以土地估價報告為基礎、由交易相關方通過協商最終確定。公司表示，是次交儲如能實施，其產生的利潤預計佔公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上。

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