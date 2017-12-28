即巿股評 港股直擊

美股隔晚表現平淡，港股喺結算日再升，再創月內高位。恒指今早高開87點，早段A股下跌，令港股升幅收窄，不過港股明顯跌唔落，其後A股由跌轉升，港股再發力最多升209點，見29807點，再創本月新高。恒指中午報收29764點，升167點；國指升32點，半日報收11650點。

重磅股騰訊(00700)回升，中午報收404.8元，升近1%。平保(02318)升0.6%，報收81.45元，友邦(01299)跟大市同步，同樣升至今個月高位，升1%，中午報收65.15元。至於大笨象(00005)仍然喺80元爭持，暫時未能企穩80元，半日微升0.19%，報收79.95元。雖然呢兩日成交縮晒水，但港交所(00388)一樣有資金追捧，半日升近1%，報收238.8元。

蘋果公司止跌返彈，手機設備股超賣後亦反彈，舜宇(02382)半日升4.4%，始終未能重拾紅底股身份。其他手機設備股同樣反彈，不過都係嗰句，反彈歸反彈，呢個板塊弱勢已成，加上估值唔算平，有貨反而要趁反彈走人。內需股繼續調整，之前急升回吐屬正常，反而係吸納好機會，現價仍距離10日線甚遠，未有貨可以等等，回吐能否見番10日線後再起動。

汽車股表現唔錯，幾隻重磅汽車股回升，吉利(00175)升3.5%；長汽(02333)升2.9%；廣汽(02238)升1.8%；反而華晨(01114)半日僅升0.7%，博追落後華晨諗得過。基建鐵路股噚日急升後，今日抖抖，但回吐幅度唔算大，尤其三隻鐵路股現價仍處於偏低水平，買入再下跌風險有限，只係唔知等到幾時先起動大升。

醫藥股一直係資金寵兒，北水喪炒金斯瑞生物(01548)，兩個星期急升逾五成，咁升法梗係要抖抖。今日輪到復星醫藥(02196)創新高，半日升3.2%，集團宣布控股子公司研製的用於II型糖尿病適應症治療藥萬格列淨片及其原料藥，獲藥品獲臨床試驗申請受理。呢期要密切留意各醫藥企業有否公布新藥研發進度，都被視為利好消息，可刺激股價向上。

教育股放假前已蠢蠢欲動，今日宇華教育(06169)跑出，半日股價最多升近一成，半日升8.2%。集團宣布收購高等教育機構網絡Laureate Education的附屬公司Lei Lie Ying Ltd，代價為14.3億元人民幣。其他教育股跟隨向上，除咗宇華教育，阿Man較睇好睿見教育(06068)，現價4.5元仍處於長期橫行平台，暫時股價未見突破，但長線投資，現水平可以收集。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)