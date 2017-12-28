港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，港股三連升後，今早於期指結算日進一步造好，恒指再創本月新高。

恒指今早高開87點，開市後升幅一度收窄至63點，見29661點半日低，其後發力，上午最多升209點，見29807點，再創本月新高，中午收市前升幅收窄。恒指中午收報29764點，升167點或0.6%，大市成交額348.08億元。

國企指數報11650點，升32點或0.3%。

A股半日造好，滬指升0.48%；深成指升0.71%。

藍籌金融股領漲，友邦(01299)升1%；滙控(00005)升0.2%；建行(00939)升0.7%；港交所(00388)升0.9%；平保(02318)反覆升0.7%。另外，騰訊(00700)升0.9%；領展(00823)高見72.9元創新高，半日升0.7%。內房續強，碧桂園(02007)高見15.14元創新高，半日急升5.8%；華潤置地(01109)升0.9%；中海外(00688)升1.6%。相反，中移動(00941)跌0.4%；蒙牛(02319)跌1.9%；恒安(01044)跌1.8%。

焦點板塊

手機設備股：蘋果概念股昨日受蘋果公司大削明年首季訂單的報道拖累全線下挫，今早回穩。舜宇光學(02382)公布，自下月19日起，其每手買賣單位將由1000股，降至100股，股價今早曾升6%重返紅底股，半日升4.5%；瑞聲科技(02018)升2.8%；丘鈦科技(01478)升3.8%；高偉(01415)升4.3%；ASM太平洋(00522)升2.1%。其他手機設備股亦造好，比亞迪電子(00285)曾升9.9%，見16.86元為兩周新高，半日升9.6%；通達(00698)升4.1%；昂納(00877)升1.8%。

汽車股：主要汽車股跑出，吉利(00175)升3.5%；長汽(02333)升2.9%；廣汽(02333)升1.8%；北汽(01958)升2.8%；華晨(01114)升0.7%；東風(00489)升0.5%。

焦點股份

復星醫藥(02196)：曾見48.9元創新高，半日升3.2%，其A股(600196.SH)半日升2.18%。集團公布，控股子公司研製的用於II型糖尿病適應症治療藥萬格列淨片及其原料藥，獲藥品獲臨床試驗申請受理。另外，集團昨日回購6.01萬股A股。

聯想控股(03396)：今早表現反覆，曾見35.9元再創逾兩年高，半日升3%。港交所權益披露顯示，紫光控股(00365)增持聯控H股至7.07%，紫光連續兩日飆高，今早曾升32.1%，半日升24.7%。另外，聯想集團(00992)半日無起跌。

宇華教育(06169)：股價今早曾升9.6%，見逾一個月高，半日升8.2。集團收購高等教育機構網絡Laureate Education的附屬公司Lei Lie Ying Ltd，代價為14.3億元人民幣。

霸王集團(01338)：昨日急挫30.9%後中途停牌，今早復牌裂口高開17.3%，最多升32%，半日升26.4%。霸王集團創辦人萬玉華擬入稟高等法院，要求法院把霸王的控股公司Fortune Station Limited清盤，將控股公司資產變賣，分發予股東。霸王昨日發公告指出，鑑於清盤申請程序處於早期階段，Fortune Station已通知其無接獲任何清盤呈請，董事會仍在考慮上述事項造成的潛在影響，而清盤呈請目前並無對集團的業務及一般營運造成任何重大影響。

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